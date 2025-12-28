Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років

$41.930.00
27 грудня, 20:03 • 9490 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 17189 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 18510 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 17799 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 17854 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 17608 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 39175 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 38042 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 99958 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 50129 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Популярнi новини
Понад 40% киян залишилися без опалення після російської атаки 27 грудня - Кулеба27 грудня, 17:15 • 4402 перегляди
Зеленський прибув до Галіфаксу: подробиці візиту президента27 грудня, 17:28 • 4170 перегляди
Обстріли рф Києва і області 27 грудня: поліція показала перші хвилини після ударівVideo27 грудня, 18:22 • 6350 перегляди
путін погрожує продовженням війни, якщо Україна не "прагне миру": бої на півдні і сході тривають27 грудня, 18:44 • 3274 перегляди
Ситуація в Києві після обстрілів 27 грудня: у місті розгорнули пересувні котельні, комунальники вийшли прибирати снігVideo21:50 • 10285 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 51980 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 99957 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 43309 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 73174 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 62442 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Марк Карні
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Польща
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США00:14 • 948 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 18543 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 51978 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 21384 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 20760 перегляди
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Відомий український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у лікарні 27 грудня після того, як його забрала швидка допомога. Причина смерті актора невідома.

Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років

Помер відомий український актор та телеведучий Анатолій Суханов, якому було 54 роки. Про це повідомили у Київському академічному театрі "Колесо", пише УНН.

27 грудня вранці у важкому стані Суханова забрала швидка допомога. Вдень актор помер у лікарні.

"27 грудня об 11.30 актор Анатолій Суханов помер у лікарні. Зранку його забрала швидка допомога", - повідомили у театрі.

Причина смерті актора невідома.

Дату прощання з актором обіцяли оприлюднити пізніше.

Що відомо про Анатолія Суханова

Анатолій Суханов народився 23 грудня 1971 року у Києві. 1994 року він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого як актор, а через кілька років, у 2006, як режисер та викладач.

Починаючи з 2005 року, працював актором у київському театрі "Колесо". З 2020 — був директором Київської театральної школи-студії.

Анатолій Суханов був актором у сучасних та класичних постановках на сцені театру "Колесо". Відома його роль у виставі "СкороВода", створеній за сценарієм Івана Драча та Віри Мельник.

Також Суханов працював на телебаченні. Зокрема він був телеведучим родинних та дитячих шоу, таких як "Еники-Беники" та "Лего-експрес".

Євген Царенко

СуспільствоКультура
Режисер
Київ