Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років
Київ • УНН
Відомий український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у лікарні 27 грудня після того, як його забрала швидка допомога. Причина смерті актора невідома.
Помер відомий український актор та телеведучий Анатолій Суханов, якому було 54 роки. Про це повідомили у Київському академічному театрі "Колесо", пише УНН.
27 грудня вранці у важкому стані Суханова забрала швидка допомога. Вдень актор помер у лікарні.
"27 грудня об 11.30 актор Анатолій Суханов помер у лікарні. Зранку його забрала швидка допомога", - повідомили у театрі.
Причина смерті актора невідома.
Дату прощання з актором обіцяли оприлюднити пізніше.
Що відомо про Анатолія Суханова
Анатолій Суханов народився 23 грудня 1971 року у Києві. 1994 року він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого як актор, а через кілька років, у 2006, як режисер та викладач.
Починаючи з 2005 року, працював актором у київському театрі "Колесо". З 2020 — був директором Київської театральної школи-студії.
Анатолій Суханов був актором у сучасних та класичних постановках на сцені театру "Колесо". Відома його роль у виставі "СкороВода", створеній за сценарієм Івана Драча та Віри Мельник.
Також Суханов працював на телебаченні. Зокрема він був телеведучим родинних та дитячих шоу, таких як "Еники-Беники" та "Лего-експрес".