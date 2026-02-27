$43.210.03
Кількість жертв аварії трамвая в Мілані зросла: водій каже, що йому стало погано

Київ • УНН

 • 4 перегляди

У Мілані трамвай зійшов з рейок, врізався в будівлю та перекинувся, що призвело до загибелі двох людей та поранення 39 осіб. Водій трамвая, який мав значний досвід, стверджує, що йому стало погано за кермом.

Кількість жертв аварії трамвая в Мілані зросла: водій каже, що йому стало погано

Трагічна подія в Італії, у міланському районі Порта Венеція призвела до загибелі шістдесятирічного італійця та громадянина Сенегалу, який помер у лікарні від отриманих травм. Загалом під час сходу трамвая номер 9 з рейок постраждала 41 особа, з яких 39 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляють італійські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Головною версією інциденту наразі є людський фактор, оскільки водій трамвая повідомив колегам: "Мені стало погано". Попри значний досвід роботи та перебування на зміні лише протягом години, чоловік не зміг втримати контроль над керуванням на повороті, що призвело до удару об будівлю та перекидання вагонів.

Технічні перевірки на залізничних стрілках поки не виявили жодних несправностей, що підтверджує слова мера міста про відсутність претензій до стану нового трамвая Tramlink.

Реакція влади та наслідки руйнівного удару

Прокурор Марчелло Віола, який працює на місці трагедії, назвав зіткнення "руйнівним ударом", посилаючись на кадри відеоспостереження та аматорські записи, що зафіксували надзвичайно високу швидкість руху.

Уряд Італії та керівництво Мілана висловили глибокі співчуття родинам загиблих, тоді як профспілки вимагають термінової зустрічі з транспортною компанією ATM для аналізу умов праці. Слідчі готуються до проведення кінематичної експертизи, щоб точно відтворити послідовність подій, які призвели до смерті пасажира та перехожого.

У Мілані трамвай зійшов з рейок, щонайменше одна людина загинула27.02.26, 19:44 • 1840 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Мілан
Італія