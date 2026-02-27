Число жертв аварии трамвая в Милане возросло: водитель говорит, что ему стало плохо

Трагическое событие в Италии, в миланском районе Порта Венеция, привело к гибели шестидесятилетнего итальянца и гражданина Сенегала, который скончался в больнице от полученных травм. Всего при сходе трамвая номер 9 с рельсов пострадал 41 человек, из которых 39 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщают итальянские СМИ, пишет УНН.

Подробности

Главной версией инцидента на данный момент является человеческий фактор, поскольку водитель трамвая сообщил коллегам: "Мне стало плохо". Несмотря на значительный опыт работы и нахождение на смене всего в течение часа, мужчина не смог удержать контроль над управлением на повороте, что привело к удару о здание и опрокидыванию вагонов.

Технические проверки на железнодорожных стрелках пока не выявили никаких неисправностей, что подтверждает слова мэра города об отсутствии претензий к состоянию нового трамвая Tramlink.

Реакция властей и последствия разрушительного удара

Прокурор Марчелло Виола, работающий на месте трагедии, назвал столкновение "разрушительным ударом", ссылаясь на кадры видеонаблюдения и любительские записи, зафиксировавшие чрезвычайно высокую скорость движения.

Правительство Италии и руководство Милана выразили глубокие соболезнования семьям погибших, тогда как профсоюзы требуют срочной встречи с транспортной компанией ATM для анализа условий труда. Следователи готовятся к проведению кинематической экспертизы, чтобы точно воспроизвести последовательность событий, которые привели к смерти пассажира и прохожего.

