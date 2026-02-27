Число жертв аварии трамвая в Милане возросло: водитель говорит, что ему стало плохо

$43.210.03
51.020.06
ukenru
19:28 • 2510 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
15:15 • 11725 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 18970 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 29053 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 31637 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 36906 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 51145 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 45325 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 39000 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 33240 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
85%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 14606 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 23259 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 18357 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 16482 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 11885 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo20:06 • 1080 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 11074 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 11912 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 16511 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 18380 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Илон Маск
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto18:52 • 2776 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 4608 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 5490 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 22946 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 52975 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Старлинк
The Washington Post

Число жертв аварии трамвая в Милане возросло: водитель говорит, что ему стало плохо

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

В Милане трамвай сошел с рельсов, врезался в здание и перевернулся, что привело к гибели двух человек и ранению 39. Водитель трамвая, имевший значительный опыт, утверждает, что ему стало плохо за рулем.

Число жертв аварии трамвая в Милане возросло: водитель говорит, что ему стало плохо

Трагическое событие в Италии, в миланском районе Порта Венеция, привело к гибели шестидесятилетнего итальянца и гражданина Сенегала, который скончался в больнице от полученных травм. Всего при сходе трамвая номер 9 с рельсов пострадал 41 человек, из которых 39 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщают итальянские СМИ, пишет УНН.

Подробности

Главной версией инцидента на данный момент является человеческий фактор, поскольку водитель трамвая сообщил коллегам: "Мне стало плохо". Несмотря на значительный опыт работы и нахождение на смене всего в течение часа, мужчина не смог удержать контроль над управлением на повороте, что привело к удару о здание и опрокидыванию вагонов.

Технические проверки на железнодорожных стрелках пока не выявили никаких неисправностей, что подтверждает слова мэра города об отсутствии претензий к состоянию нового трамвая Tramlink.

Реакция властей и последствия разрушительного удара

Прокурор Марчелло Виола, работающий на месте трагедии, назвал столкновение "разрушительным ударом", ссылаясь на кадры видеонаблюдения и любительские записи, зафиксировавшие чрезвычайно высокую скорость движения.

Правительство Италии и руководство Милана выразили глубокие соболезнования семьям погибших, тогда как профсоюзы требуют срочной встречи с транспортной компанией ATM для анализа условий труда. Следователи готовятся к проведению кинематической экспертизы, чтобы точно воспроизвести последовательность событий, которые привели к смерти пассажира и прохожего.

В Милане трамвай сошел с рельсов, по меньшей мере один человек погиб27.02.26, 19:44 • 2078 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Милан
Италия