В Милане трамвай сошел с рельсов, по меньшей мере один человек погиб

Киев • УНН

 • 760 просмотра

В центре Милана трамвай сошел с рельсов, что привело к гибели одного человека и ранению по меньшей мере 20 человек. На месте происшествия работали пять машин скорой помощи.

В Милане трамвай сошел с рельсов, по меньшей мере один человек погиб

В центре Милана трамвай сошел с рельсов, в результате чего один человек погиб и по меньшей мере 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, трамвай сошел с рельсов после обеда на улице Витторио Венето. Один человек погиб и по меньшей мере 20 получили ранения.

На месте происшествия работали пять машин скорой помощи, а группы гражданской защиты установили палатку для оказания помощи раненым.

Напомним

Из-за неудовлетворительного состояния дорог и смертельного ДТП в Ровенской области двум должностным лицам сообщили подозрения, в котором погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка.

Павел Башинский

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Reuters
Милан