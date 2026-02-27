В Милане трамвай сошел с рельсов, по меньшей мере один человек погиб
Киев • УНН
В центре Милана трамвай сошел с рельсов, что привело к гибели одного человека и ранению по меньшей мере 20 человек. На месте происшествия работали пять машин скорой помощи.
Детали
Как пишет издание, трамвай сошел с рельсов после обеда на улице Витторио Венето. Один человек погиб и по меньшей мере 20 получили ранения.
На месте происшествия работали пять машин скорой помощи, а группы гражданской защиты установили палатку для оказания помощи раненым.
Напомним
