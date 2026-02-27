В Милане трамвай сошел с рельсов, по меньшей мере один человек погиб

В центре Милана трамвай сошел с рельсов, в результате чего один человек погиб и по меньшей мере 20 получили ранения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, трамвай сошел с рельсов после обеда на улице Витторио Венето. Один человек погиб и по меньшей мере 20 получили ранения.

На месте происшествия работали пять машин скорой помощи, а группы гражданской защиты установили палатку для оказания помощи раненым.

Напомним

Из-за неудовлетворительного состояния дорог и смертельного ДТП в Ровенской области двум должностным лицам сообщили подозрения, в котором погибли три человека, в том числе 13-летняя девочка.