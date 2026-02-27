$43.210.03
Ексклюзив
11:15 • 10275 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 13068 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 25118 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 42441 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 38597 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 36268 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 31473 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 50566 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22719 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 112076 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Двом інженерам повідомили про підозру через смертельну ДТП на Рівненщині, спричинену поганим станом дороги

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Двом інженерам оголосили підозри через смертельну ДТП на Рівненщині, де загинули троє людей. Причиною трагедії став незадовільний стан дороги.

Двом інженерам повідомили про підозру через смертельну ДТП на Рівненщині, спричинену поганим станом дороги

Через незадовільний стан доріг та смертельну ДТП на Рівненщині двом посадовцям повідомили підозри, у якій загинули троє людей, зокрема 13-річна дівчинка. Про це інформує Офіс генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.

Аварія сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем - машина перекинулася та загорілася

- йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.

Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками.

Прокурори Рівненської обласної прокуратури повідомили про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки.

• Інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України).

• Інженеру державної служби, відповідальному за контроль стану дороги, оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Ольга Розгон

