Двом інженерам повідомили про підозру через смертельну ДТП на Рівненщині, спричинену поганим станом дороги
Київ • УНН
Двом інженерам оголосили підозри через смертельну ДТП на Рівненщині, де загинули троє людей. Причиною трагедії став незадовільний стан дороги.
Через незадовільний стан доріг та смертельну ДТП на Рівненщині двом посадовцям повідомили підозри, у якій загинули троє людей, зокрема 13-річна дівчинка. Про це інформує Офіс генпрокурора у п'ятницю, пише УНН.
Аварія сталася 31 липня 2023 року у селі Городець на Рівненщині. 39-річна водійка з Київщини на автомобілі Landmark, об’їжджаючи просідання дорожнього покриття, втратила керування автомобілем - машина перекинулася та загорілася
Унаслідок ДТП загинули троє пасажирок, зокрема 13-річна дівчинка. Ще одна вагітна жінка втратила дитину.
Експертизи встановили: причиною трагедії був саме незадовільний стан дороги - просідання мали бути усунуті або позначені попереджувальними знаками.
Прокурори Рівненської обласної прокуратури повідомили про підозру двом посадовцям, відповідальним за утримання та контроль аварійної ділянки.
• Інженеру приватного підприємства, на балансі якого перебувала дорога, інкримінують порушення правил щодо безпеки дорожнього руху під час утримання шляхів, що спричинило загибель людей (ст. 288 КК України).
• Інженеру державної служби, відповідальному за контроль стану дороги, оголошено підозру у службовій недбалості, яка призвела до смерті людей (ч. 3 ст. 367 КК України).
