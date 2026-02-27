Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів

$43.240.02
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Меланія Трамп головуватиме у Раді Безпеки ООН - посол СШАVideo26 лютого, 19:27
У Женеві працювали у двосторонньому та тристоронньому форматах, окремо зосередились на економічному блоці - Умєров26 лютого, 19:51
Український народ не погодиться на територіальні поступки росії - Буданов26 лютого, 19:56
Наступна тристороння зустріч, швидше за все, відбудеться в Абу-Дабі на початку березня - Зеленський26 лютого, 20:09
У Сербії з'явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ26 лютого, 21:04
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto

Ексклюзив

26 лютого, 13:53
Ексклюзив
26 лютого, 13:53
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59
Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Захист Ніколаса Мадуро просить суд Нью-Йорка зняти звинувачення через неможливість оплатити юридичні послуги. Міністерство фінансів США блокує кошти, які Венесуела готова надати для захисту.

Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів

Захист колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро звернувся до федерального суду Нью-Йорка з клопотанням про зняття всіх звинувачень через неможливість фінансування юридичних послуг. Адвокат Баррі Поллак стверджує, що Міністерство фінансів США свідомо перешкоджає отриманню гонорарів від венесуельського уряду, що є прямим порушенням конституційного права підсудного на захист. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Згідно з судовими документами, адвокати Мадуро та його дружини Сілії Флорес подали запити на отримання спеціальних ліцензій від Управління контролю за іноземними активами (OFAC) ще на початку січня. Хоча дозволи були видані оперативно, вже за кілька годин відомство без пояснень внесло правки, які фактично заборонили будь-які транзакції з Венесуели.

Венесуела ухвалила закон про амністію, який може звільнити сотні політичних в'язнів20.02.26, 09:39 • 5711 переглядiв

Баррі Поллак наголосив, що Каракас офіційно готовий покрити всі судові витрати відповідно до національного законодавства, проте американська сторона блокує ці "незаплямовані" кошти, попри дозвіл на інші комерційні операції з країною.

Заява Мадуро про неспроможність оплатити послуги юристів

Сам Ніколас Мадуро, який разом із дружиною був доставлений до США силами американських військових у січні 2026 року, подав підписану декларацію про відсутність власних коштів для оплати професійної допомоги.

Він підкреслив, що повністю покладався на державне фінансування з Венесуели і зараз опинився у ситуації, де уряд США одночасно висуває звинувачення та позбавляє можливості від них захищатися. Міністерство юстиції та Міністерство фінансів США наразі утримуються від коментарів, поки суддя розглядає вимогу захисту про повне припинення справи через процесуальні порушення.

Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ14.02.26, 12:59 • 11786 переглядiв

Степан Гафтко

