Мадуро вимагає закриття справи про наркоторгівлю через блокування коштів на адвокатів
Київ • УНН
Захист Ніколаса Мадуро просить суд Нью-Йорка зняти звинувачення через неможливість оплатити юридичні послуги. Міністерство фінансів США блокує кошти, які Венесуела готова надати для захисту.
Захист колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро звернувся до федерального суду Нью-Йорка з клопотанням про зняття всіх звинувачень через неможливість фінансування юридичних послуг. Адвокат Баррі Поллак стверджує, що Міністерство фінансів США свідомо перешкоджає отриманню гонорарів від венесуельського уряду, що є прямим порушенням конституційного права підсудного на захист. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Згідно з судовими документами, адвокати Мадуро та його дружини Сілії Флорес подали запити на отримання спеціальних ліцензій від Управління контролю за іноземними активами (OFAC) ще на початку січня. Хоча дозволи були видані оперативно, вже за кілька годин відомство без пояснень внесло правки, які фактично заборонили будь-які транзакції з Венесуели.
Венесуела ухвалила закон про амністію, який може звільнити сотні політичних в'язнів20.02.26, 09:39 • 5711 переглядiв
Баррі Поллак наголосив, що Каракас офіційно готовий покрити всі судові витрати відповідно до національного законодавства, проте американська сторона блокує ці "незаплямовані" кошти, попри дозвіл на інші комерційні операції з країною.
Заява Мадуро про неспроможність оплатити послуги юристів
Сам Ніколас Мадуро, який разом із дружиною був доставлений до США силами американських військових у січні 2026 року, подав підписану декларацію про відсутність власних коштів для оплати професійної допомоги.
Він підкреслив, що повністю покладався на державне фінансування з Венесуели і зараз опинився у ситуації, де уряд США одночасно висуває звинувачення та позбавляє можливості від них захищатися. Міністерство юстиції та Міністерство фінансів США наразі утримуються від коментарів, поки суддя розглядає вимогу захисту про повне припинення справи через процесуальні порушення.
Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ14.02.26, 12:59 • 11786 переглядiв