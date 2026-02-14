$42.990.00
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 5686 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
06:42 • 9224 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
13 лютого, 16:25 • 22135 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
13 лютого, 14:32 • 39666 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34915 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34996 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
13 лютого, 11:25 • 62703 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 10:00 • 87725 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 68604 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
13 лютого, 11:25 • 62705 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 10:00 • 87731 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Інструмент ШІ Claude від Anthropic, можливо, використовувався військовими США в операції із захоплення експрезидента Венесуели Ніколаса Мадуро. Правила Anthropic забороняють використання Claude для сприяння насильству.

Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ

Інструмент штучного інтелекту Claude від компанії Anthropic міг бути використаним американськими військовими під час операції із захоплення колишнього президента Венесуели Ніколас Мадуро. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

"Інструмент штучного інтелекту Anthropic під назвою Claude був використаний американськими військовими під час операції із захоплення колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що, за словами людей, знайомих із цим питанням, свідчить про те, як моделі штучного інтелекту набувають популярності в Пентагоні", – пише видання.

Місія із захоплення Мадуро та його дружини включала бомбардування кількох об'єктів у Каракасі минулого місяця. Правила використання Anthropic забороняють використовувати Claude для сприяння насильству, розробки зброї або ведення спостереження, пише видання.

"Ми не можемо коментувати, чи використовувався Claude, або будь-яка інша модель штучного інтелекту, для якоїсь конкретної операції, секретної чи іншої. Будь-яке використання Claude – чи то в приватному секторі, чи в уряді – має відповідати нашим Політикам використання, які регулюють, як Claude може бути розгорнутий. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб забезпечити дотримання вимог", – сказав речник Anthropic.

Водночас, міністерство оборони США, за словами видання відмовилося від коментарів.

Нагадаємо

Законодавці Венесуели відклали ухвалення законопроєкту про амністію через розбіжності щодо порядку його застосування. Тисячі прихильників опозиції вимагають звільнення всіх політичних в'язнів.

Алла Кіосак

СвітТехнології
Техніка
Сутички
Міністерство оборони США
Пентагон
Венесуела