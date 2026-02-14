Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ

Інструмент штучного інтелекту Claude від компанії Anthropic міг бути використаним американськими військовими під час операції із захоплення колишнього президента Венесуели Ніколас Мадуро. Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

"Інструмент штучного інтелекту Anthropic під назвою Claude був використаний американськими військовими під час операції із захоплення колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що, за словами людей, знайомих із цим питанням, свідчить про те, як моделі штучного інтелекту набувають популярності в Пентагоні", – пише видання.

Місія із захоплення Мадуро та його дружини включала бомбардування кількох об'єктів у Каракасі минулого місяця. Правила використання Anthropic забороняють використовувати Claude для сприяння насильству, розробки зброї або ведення спостереження, пише видання.

"Ми не можемо коментувати, чи використовувався Claude, або будь-яка інша модель штучного інтелекту, для якоїсь конкретної операції, секретної чи іншої. Будь-яке використання Claude – чи то в приватному секторі, чи в уряді – має відповідати нашим Політикам використання, які регулюють, як Claude може бути розгорнутий. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, щоб забезпечити дотримання вимог", – сказав речник Anthropic.

Водночас, міністерство оборони США, за словами видання відмовилося від коментарів.

Нагадаємо

Законодавці Венесуели відклали ухвалення законопроєкту про амністію через розбіжності щодо порядку його застосування. Тисячі прихильників опозиції вимагають звільнення всіх політичних в'язнів.