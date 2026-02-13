Венесуела відклала ухвалення закону про амністію через суперечки про застосування

У Венесуелі законодавці у четвер відклали ухвалення знакового законопроєкту про амністію, покликаного покласти край використанню судів для придушення інакодумства, після того, як не змогли досягти угоди про порядок його застосування, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Тисячі прихильників опозиції вийшли на вулиці Каракаса, вимагаючи звільнення всіх політичних в'язнів, що залишилися, до початку обговорення законопроєкту.

Очікується, що амністія поширюватиметься на всі обвинувачення, висунуті проти дисидентів, які виступали проти правління поваленого лідера Ніколаса Мадуро та його попередника Уго Чавеса за останні 27 років.

Члени Національної асамблеї (парламенту) Венесуели підтримали законопроєкт у першому читанні минулого тижня, і очікувалося, що його ухвалять у четвер після другого читання.

Однак він зіткнувся з перешкодою: депутати від проурядових та опозиційних партій розійшлися у думках щодо статті, яка вимагає від потенційних бенефіціарів з'явитися до суду для подання заяви на амністію.

Член опозиції Нора Брачо заявила, що ця вимога "цілком зайва", і сказала, що амністія має автоматично поширюватися на всі злочини, які підпадають під дію закону.

Проте депутат від проурядової партії Іріс Варела стверджувала, що важливо, щоб бенефіціари "визнали скоєні ними злочини", перш ніж справи проти них будуть закриті.

Депутати домовилися продовжити обговорення 19 лютого.

Законопроєкт є центральним елементом реформ, здійснених виконувачем обов'язків президента Венесуели Дельсі Родрігес після захоплення Мадуро американськими спецпризначенцями під час смертоносного рейду 3 січня в Каракасі.

Він спрямований на те, щоби перевернути сторінку майже трьох десятиліть державних репресій.

В інтерв'ю NBC News, що вийшло в ефір у четвер, вона пішла ще далі, заявивши, що вона "абсолютно" віддана проведенню вільних та справедливих виборів.

"Звичайно, в цій країні відбудуться чесні та вільні вибори", - сказала вона, додавши, що терміни будуть визначені в межах майбутнього "політичного діалогу".

Рубіо назвав розмови про вибори у Венесуелі "передчасними" і не виключив розміщення військ

Родрігес зайняла місце Мадуро за згодою президента США Дональда Трампа за умови, що вона дотримуватиметься його вказівок.

Сполучені Штати взяли під контроль продаж венесуельської нафти, а Трамп пообіцяв Вашингтону частку прибутку.

У четвер Родрігес відвідала нафтові об'єкти разом із міністром енергетики США Крісом Райтом, який наполягає на "різкому" збільшенні видобутку нафти у Венесуелі.

Адміністрація Трампа також чинила тиск на Родрігес з метою звільнення політичних в'язнів.

Обговорювана амністія потенційно дозволить сотням активістів, які ще перебувають за ґратами, вийти на волю.

За даними правозахисної організації Foro Penal, з грудня було звільнено понад 400 політичних ув'язнених, але понад 600 залишаються під вартою.

Законопроєкт про амністію охоплює звинувачення у "зраді", "тероризмі" та поширенні "ненависті", які використовувалися для ув'язнення дисидентів.

Генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб заявив агентству AFP, що амністія має поширюватися як на членів опозиції, так і на "чавістів", як називають прихильників Чавеса та Мадуро.

За його словами, це включає й самого Мадуро.

Амністія також знімає заборони на участь у виборах для низки членів опозиції, включаючи лауреата Нобелівської премії миру Марію Коріну Мачадо.

Мачадо, об'єкт ненависті для "чавістів", яка проживає у вигнанні в США, заявила, що хоче невдовзі повернутися додому.

Відповідаючи на запитання NBC про можливе повернення Мачадо, Родрігес сказала, що забезпечення її безпеки "не входить до моїх обов'язків".

Вона додала, що Мачадо "доведеться відповісти перед Венесуелою" за свою підтримку санкцій США та воєнних дій у країні.

Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо