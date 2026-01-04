Рубіо назвав розмови про вибори у Венесуелі "передчасними" і не виключив розміщення військ

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що ще зарано обговорювати проведення виборів у Венесуелі. Водночас Рубіо вказав, що нафтовий "карантин" США щодо Венесуели залишиться, а американські війська можуть здійснити висадку, пише УНН з посиланням на The Hill та The New York Times.

Деталі

"Усе це, я думаю, на цей момент передчасно. Тут потрібно багато зробити", - сказав Рубіо у програмі Meet the Press на каналі NBC.

Після того, як американські війська захопили венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес у суботу, майбутнє країни невизначене. Рубіо заявив NBC, що хоча лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо "фантастична", США повинні вирішити короткострокові проблеми в країні, такі як потік наркотиків та транспортування підсанкційної нафти, пише The Hill.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у суботу, що США "керуватимуть країною доти, доки ми не зможемо здійснити безпечний, належний та розумний перехід", додавши, що американські нафтові компанії "відремонтують" нафтову інфраструктуру Венесуели. Ця південноамериканська країна має найбільші запаси нафти у світі.

"Ми не хочемо бути залученими до того, щоб хтось інший втручався, і у нас залишилася така ж ситуація, як і протягом останніх довгих років", – сказав Трамп.

Рубіо зазначив у неділю, що США продовжать свою багатомісячну кампанію, спрямовану проти човнів, що ймовірно займаються торгівлею наркотиками, якщо це буде потрібно.

"Зрештою, понад усе нас цікавлять вибори, нас цікавить демократія, нас цікавить усе це, - сказав він. - Але найголовніше для нас - це безпека, добробут та процвітання Сполучених Штатів. І саме на цьому ми зосередимося тут у першу чергу".

Як зазначає The New York Times, також Рубіо заявив у неділю, що адміністрація Трампа зберігає військовий "карантин" навколо Венесуели, щоб запобігти входу та виходу з країни нафтових танкерів з санкційного списку США.

"Це залишається в силі, і це величезний важіль, який продовжуватиме діяти, доки ми не побачимо змін, не лише для просування національних інтересів Сполучених Штатів, які є номером 1, але й для кращого майбутнього для народу Венесуели", - сказав він в інтерв'ю програмі Face the Nation на CBS News.

Рубіо заявив, що великі військово-морські сили США, які Трамп зосередив у Карибському морі поблизу Венесуели протягом останніх місяців, залишаться на місці для забезпечення квазіблокади з метою "паралізувати ту частину того, як режим, знаєте, генерує дохід". І він додав, що Трамп може розмістити американські війська на території Венесуели після нещодавньої операції з захоплення Мадуро, якщо це служитиме американським інтересам.

Президент "не відчуває, що він збирається публічно виключати варіанти, доступні для Сполучених Штатів", сказав Рубіо.

Рубіо водночас заявив, що наразі немає планів щодо відправки американських військ до Венесуели для захоплення інших чиновників, яким також було висунуто звинувачення Міністерством юстиції США у незаконному обігу наркотиків, як це було зроблено щодо Мадуро у 2020 році, за часів першої адміністрації Трампа. Він сказав, що це не враховувалося при плануванні операції з арешту Мадуро.

Рубіо сказав, що Сполучені Штати планують забезпечити, щоб Венесуела припинила торгівлю наркотиками. Адміністрація Трампа минулого року заявила, що стримування "наркотероризму" з Венесуели було головною причиною її кампанії проти країни, включаючи юридично сумнівні військові удари по суднах, у результаті яких загинуло понад 100 людей, зазначає видання.

В іншому інтерв'ю в неділю в програмі This Week на ABC News Рубіо заявив, що дозвіл Конгресу на військову операцію з арешту Мадуро не був необхідним, оскільки це була "операція правоохоронних органів", а не "вторгнення". Він також сказав, що повідомлення членів Конгресу перед операцією призвело б до витоку військових планів і поставило б під загрозу американських солдатів.

