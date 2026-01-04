Повалення режиму Мадуро: держсекретар США Рубіо гратиме провідну роль у керуванні Венесуелою - Bloomberg
Київ • УНН
Очільник Держдепу США Марко Рубіо візьме на себе провідну роль у керуванні Венесуелою. Це сталося після захоплення Ніколаса Мадуро бійцями Delta Force за підтримки ФБР.
Державний секретар США Марко Рубіо відіграватиме провідну роль у керуванні Венесуелою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Як зазначає видання, Рубіо фактично візьме на себе провідну роль у керуванні Венесуелою. До того він жорстко критикував Ніколаса Мадуро та його попередника Уго Чавеса. Останній керував Венесуелою з 1999 і до своєї смерті в 2013 році.
І хоча наразі нема чітко визначеного плану щодо розміщення військ чи адміністрації США у Венесуелі, очільник Білого дому Дональд Трамп дав зрозуміти, що він приділяє пильну увагу нафтовій галузі країни, йдеться в публікації.
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни.