Свержение режима Мадуро: госсекретарь США Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой - Bloomberg
Киев • УНН
Глава Госдепа США Марко Рубио возьмет на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой. Это произошло после захвата Николаса Мадуро бойцами Delta Force при поддержке ФБР.
Государственный секретарь США Марко Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Как отмечает издание, Рубио фактически возьмет на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой. До этого он жестко критиковал Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса. Последний руководил Венесуэлой с 1999 года и до своей смерти в 2013 году.
И хотя пока нет четко определенного плана по размещению войск или администрации США в Венесуэле, глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что он уделяет пристальное внимание нефтяной отрасли страны, говорится в публикации.
Напомним
Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.
После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.