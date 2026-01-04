Свержение режима Мадуро: госсекретарь США Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой - Bloomberg

$42.170.00
49.550.00
ukenru
11:20 • 8706 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
09:34 • 11315 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 31125 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 43195 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 52021 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 52498 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 48944 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 62512 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 83787 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 69562 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
52%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лидер Ирана приказал "поставить на место" участников протестов в стране: число погибших возросло до 15 человек4 января, 03:20 • 5278 просмотра
Искусственный интеллект Grok Илона Маска массово создает сексуализированные дипфейки пользователей X - Reuters4 января, 03:34 • 8132 просмотра
Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата4 января, 03:49 • 11105 просмотра
Массированная атака дронов на Москву: взрывы в Подмосковье и закрытые аэропорты4 января, 04:24 • 15829 просмотра
Силы обороны обезвредили 39 вражеских БпЛА во время ночных воздушных атак на УкраинуPhoto4 января, 06:36 • 6086 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 83326 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 102063 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 112717 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 249360 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 184635 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Харьков
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 18052 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 66334 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 75858 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 73270 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 184637 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Дипломатка

Свержение режима Мадуро: госсекретарь США Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой - Bloomberg

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Глава Госдепа США Марко Рубио возьмет на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой. Это произошло после захвата Николаса Мадуро бойцами Delta Force при поддержке ФБР.

Свержение режима Мадуро: госсекретарь США Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой - Bloomberg

Государственный секретарь США Марко Рубио будет играть ведущую роль в управлении Венесуэлой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как отмечает издание, Рубио фактически возьмет на себя ведущую роль в управлении Венесуэлой. До этого он жестко критиковал Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса. Последний руководил Венесуэлой с 1999 года и до своей смерти в 2013 году.

И хотя пока нет четко определенного плана по размещению войск или администрации США в Венесуэле, глава Белого дома Дональд Трамп дал понять, что он уделяет пристальное внимание нефтяной отрасли страны, говорится в публикации.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Марко Рубио
Николас Мадуро
Bloomberg L.P.
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты