Віцепрезидентка Венесуели назвала Мадуро єдиним лідером країни та відкинула заяви Трампа
Київ • УНН
Делсі Родрігес назвала Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни. Вона закликала до його негайного звільнення та підкреслила суверенітет Венесуели, відкинувши заяви США про намір керувати країною.
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила із відеозверненням на державному телебаченні, у якому назвала захопленого Ніколаса Мадуро "єдиним" легітимним президентом країни. Заява пролунала на тлі слів президента США Дональда Трампа про те, що Родрігес нібито обрана на заміну Мадуро. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
У своєму виступі Родрігес закликала до негайного звільнення Ніколаса Мадуро та його дружини. Вона підкреслила суверенітет держави, відповівши на заяви Вашингтона про намір США керувати країною для її відновлення.
Венесуела ніколи не буде колонією жодної нації
Водночас вона додала, що Каракас готовий до "шанобливих стосунків" з урядом Трампа, проте виключно в межах міжнародного права та внутрішнього законодавства Венесуели.
Деталі звернення
Відео було записане, ймовірно, у Каракасі. Це спростовує попередні припущення про можливе перебування Родрігес у росії. Під час трансляції віцепрезидентка з’явилася в оточенні свого брата, лідера національних зборів Хорхе Родрігеса, а також міністрів оборони, внутрішніх та закордонних справ.
Раніше Дональд Трамп стверджував, що Родрігес під час розмови з Марко Рубіо висловила готовність до дій, необхідних для "відродження" Венесуели під керівництвом США.
