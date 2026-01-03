Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны и отвергла заявления Трампа
Делси Родригес назвала Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны. Она призвала к его немедленному освобождению и подчеркнула суверенитет Венесуэлы, отвергнув заявления США о намерении управлять страной.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны. Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что Родригес якобы избрана на замену Мадуро. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Подробности
В своем выступлении Родригес призвала к немедленному освобождению Николаса Мадуро и его жены. Она подчеркнула суверенитет государства, ответив на заявления Вашингтона о намерении США управлять страной для ее восстановления.
Венесуэла никогда не будет колонией ни одной нации
В то же время она добавила, что Каракас готов к "уважительным отношениям" с правительством Трампа, однако исключительно в рамках международного права и внутреннего законодательства Венесуэлы.
Детали обращения
Видео было записано, вероятно, в Каракасе. Это опровергает предыдущие предположения о возможном пребывании Родригес в России. Во время трансляции вице-президент появилась в окружении своего брата, лидера национального собрания Хорхе Родригеса, а также министров обороны, внутренних и иностранных дел.
Ранее Дональд Трамп утверждал, что Родригес во время разговора с Марко Рубио выразила готовность к действиям, необходимым для "возрождения" Венесуэлы под руководством США.
