Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны и отвергла заявления Трампа

$42.170.00
49.550.00
ukenru
19:16 • 3710 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
15:51 • 18437 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
15:04 • 26171 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 28528 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 48094 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 70487 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 63419 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 83704 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46729 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74585 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.5м/с
72%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении3 января, 11:16 • 28914 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены3 января, 11:32 • 35632 просмотра
Премьер Чехии обещает пересмотреть поставки боеприпасов Украине3 января, 13:49 • 6800 просмотра
Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро15:13 • 7658 просмотра
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержанияPhoto16:37 • 20603 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 63889 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 82792 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 96269 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 232570 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 162450 просмотра
Актуальные люди
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пэм Бонди
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 58056 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 67733 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 65740 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 162439 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 61334 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Ракетная система С-400

Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны и отвергла заявления Трампа

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Делси Родригес назвала Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны. Она призвала к его немедленному освобождению и подчеркнула суверенитет Венесуэлы, отвергнув заявления США о намерении управлять страной.

Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро единственным лидером страны и отвергла заявления Трампа

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес выступила с видеообращением на государственном телевидении, в котором назвала захваченного Николаса Мадуро "единственным" легитимным президентом страны. Заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что Родригес якобы избрана на замену Мадуро. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Подробности

В своем выступлении Родригес призвала к немедленному освобождению Николаса Мадуро и его жены. Она подчеркнула суверенитет государства, ответив на заявления Вашингтона о намерении США управлять страной для ее восстановления.

Венесуэла никогда не будет колонией ни одной нации 

– подчеркнула вице-президент. 

В то же время она добавила, что Каракас готов к "уважительным отношениям" с правительством Трампа, однако исключительно в рамках международного права и внутреннего законодательства Венесуэлы.

Детали обращения

Видео было записано, вероятно, в Каракасе. Это опровергает предыдущие предположения о возможном пребывании Родригес в России. Во время трансляции вице-президент появилась в окружении своего брата, лидера национального собрания Хорхе Родригеса, а также министров обороны, внутренних и иностранных дел.

Ранее Дональд Трамп утверждал, что Родригес во время разговора с Марко Рубио выразила готовность к действиям, необходимым для "возрождения" Венесуэлы под руководством США.

Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержания03.01.26, 18:37 • 20680 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Марко Рубио
Николас Мадуро
Венесуэла
Дональд Трамп