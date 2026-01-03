$42.170.00
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержания

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Дональд Трамп опубликовал фото Николаса Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после его задержания американским спецназом. Мадуро предстанет перед судом США по обвинениям в наркотерроризме и незаконном обороте оружия.

Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержания
Фото: Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал фото лидера Венесуэлы Николаса Мадуро после задержания его американским спецназом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

Детали

Николас Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima

- говорится в сообщении.

Контекст

Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил сенатору Майку Ли об аресте Николаса Мадуро американскими военными для суда в США. Военные действия в Венесуэле завершены, поскольку захват Мадуро был главной целью операции.

Также сообщалось, что Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес американские военные захватили в спальне во время ночного рейда.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что официальный Киев не признавал легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих. Он добавил, что Украина поддерживает право народов на свободную жизнь.

российское министерство иностранных дел призвало США освободить лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Напомним

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетила россию на фоне заявлений США о захвате президента Николаса Мадуро.

Евгений Устименко

