США розкрили деталі про захоплення Ніколаса Мадуро: його готують до суду в Нью-Йорку

Генеральний прокурор США Пам Бонді заявила, що президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським правосуддям за низкою тяжких звинувачень. За даними американських ЗМІ, Мадуро вже перебуває під вартою США та буде доставлений до Нью-Йорка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

За словами Пам Бонді, Мадуро та Сілія Флорес "незабаром зіткнуться з повним гнівом американського правосуддя на американській землі в американських судах". У Нью-Йорку їм інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну, а також незаконний обіг зброї. Мадуро стикається зі звинуваченнями в Нью-Йорку вже багато років.

Джерела, знайомі з цим питанням, повідомили ABC News, що Мадуро доставлять до Нью-Йорка. Хоча джерела не уточнили, де саме утримуватимуть Мадуро, підсудних, які очікують на суд у федеральному суді на Мангеттені, зазвичай утримують у MDC-Brooklyn. За словами двох осіб, знайомих з операцією, операцію, яка призвела до захоплення Мадуро, провела армійська група спеціальних операцій "Дельта" після того, як ЦРУ визначило точне місцезнаходження лідера. "Дельта" - це елітна група спеціальних операцій, що складається з солдатів, навчених проводити секретні контртерористичні операції та рятувати заручників - йдеться в публікації.

Сенатор-республіканець Майк Лі повідомив, що державний секретар Марко Рубіо запевнив його: Мадуро заарештований для суду за кримінальними звинуваченнями у США, а подальших військових дій у Венесуелі не планують. Водночас республіканці в Конгресі привітали дії Трампа, тоді як демократи розкритикували операцію.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду в США. Військові дії у Венесуелі завершено, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Уряд Венесуели звинуватив США у військовій агресії після серії вибухів у Каракасі та інших регіонах. Президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і мобілізував сили оборони.