Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 28517 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 53384 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 54462 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 75183 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 44042 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 72204 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 101261 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68289 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 61133 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
США розкрили деталі про захоплення Ніколаса Мадуро: його готують до суду в Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 730 перегляди

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

США розкрили деталі про захоплення Ніколаса Мадуро: його готують до суду в Нью-Йорку

Генеральний прокурор США Пам Бонді заявила, що президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським правосуддям за низкою тяжких звинувачень. За даними американських ЗМІ, Мадуро вже перебуває під вартою США та буде доставлений до Нью-Йорка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

За словами Пам Бонді, Мадуро та Сілія Флорес "незабаром зіткнуться з повним гнівом американського правосуддя на американській землі в американських судах". У Нью-Йорку їм інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну, а також незаконний обіг зброї. Мадуро стикається зі звинуваченнями в Нью-Йорку вже багато років.

Джерела, знайомі з цим питанням, повідомили ABC News, що Мадуро доставлять до Нью-Йорка. Хоча джерела не уточнили, де саме утримуватимуть Мадуро, підсудних, які очікують на суд у федеральному суді на Мангеттені, зазвичай утримують у MDC-Brooklyn. За словами двох осіб, знайомих з операцією, операцію, яка призвела до захоплення Мадуро, провела армійська група спеціальних операцій "Дельта" після того, як ЦРУ визначило точне місцезнаходження лідера. "Дельта" - це елітна група спеціальних операцій, що складається з солдатів, навчених проводити секретні контртерористичні операції та рятувати заручників

- йдеться в публікації.

Сенатор-республіканець Майк Лі повідомив, що державний секретар Марко Рубіо запевнив його: Мадуро заарештований для суду за кримінальними звинуваченнями у США, а подальших військових дій у Венесуелі не планують. Водночас республіканці в Конгресі привітали дії Трампа, тоді як демократи розкритикували операцію.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про арешт Ніколаса Мадуро американськими військовими для суду в США. Військові дії у Венесуелі завершено, оскільки захоплення Мадуро було головною метою операції.

Уряд Венесуели звинуватив США у військовій агресії після серії вибухів у Каракасі та інших регіонах. Президент Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан і мобілізував сили оборони.

Алла Кіосак

