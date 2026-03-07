Ізраїльський флот ненавмисно обстріляв бензовоз ООН у секторі Гази
Київ • УНН
Ізраїльська армія визнала, що її боєприпас влучив у паливозаправник ООН у Газі під час бойового завдання. Інцидент стався вранці, коли порожня вантажівка прямувала до пункту пропуску.
Командування Армії оборони Ізраїлю офіційно визнало факт влучання свого боєприпасу в паливозаправник Організації Об'єднаних Націй, що стався під час виконання бойового завдання в морі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Інцидент зафіксували у четвер близько 5-ї ранку, коли порожня вантажівка Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) прямувала до пункту пропуску Керем-Шалом. Попри те, що маршрут гуманітарного транспорту був заздалегідь узгоджений з ізраїльською стороною, один із вогневих компонентів відхилився від траєкторії та пошкодив автомобіль.
Наслідки обстрілу та реакція гуманітарних місій
Внаслідок влучання боєприпасу бензовоз зазнав технічних ушкоджень, проте ніхто з персоналу місії не постраждав. Керівництво ЮНОПС висловило глибоке занепокоєння через ризики, з якими щодня стикаються їхні команди під час забезпечення життєво важливих служб у регіоні.
Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по іранському "командному центру" в Лівані, сотні загиблих - ЗМІ06.03.26, 21:54 • 4182 перегляди
Виконавчий директор агентства Хорхе Морейра да Сілва закликав до негайного та повного розслідування обставин атаки на цивільний об'єкт, що мав спеціальні знаки розрізнення.
Наші команди щодня йдуть на надзвичайний ризик, щоб підтримувати гуманітарні операції та життєво важливі служби. Їм не слід робити це під вогнем
Позиція ізраїльської армії щодо інциденту
Військове керівництво Ізраїлю пояснило подію технічною помилкою під час проведення оборонних заходів військово-морських сил. У заяві Генштабу йдеться про те, що фахівці вже розглянули інцидент та зробили відповідні висновки для недопущення подібних випадків у майбутньому. При цьому армія не розкрила тип використаної зброї чи початкову ціль атаки, обмежившись констатацією відхилення снаряда від запланованого курсу.
Інцидент було розглянуто, і з нього було зроблено відповідні висновки
Ізраїль показав знищення бункера Алі Хаменеї в Тегерані06.03.26, 17:32 • 5098 переглядiв