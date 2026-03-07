Ізраїльський флот ненавмисно обстріляв бензовоз ООН у секторі Гази

Командування Армії оборони Ізраїлю офіційно визнало факт влучання свого боєприпасу в паливозаправник Організації Об'єднаних Націй, що стався під час виконання бойового завдання в морі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Інцидент зафіксували у четвер близько 5-ї ранку, коли порожня вантажівка Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) прямувала до пункту пропуску Керем-Шалом. Попри те, що маршрут гуманітарного транспорту був заздалегідь узгоджений з ізраїльською стороною, один із вогневих компонентів відхилився від траєкторії та пошкодив автомобіль.

Внаслідок влучання боєприпасу бензовоз зазнав технічних ушкоджень, проте ніхто з персоналу місії не постраждав. Керівництво ЮНОПС висловило глибоке занепокоєння через ризики, з якими щодня стикаються їхні команди під час забезпечення життєво важливих служб у регіоні.

Виконавчий директор агентства Хорхе Морейра да Сілва закликав до негайного та повного розслідування обставин атаки на цивільний об'єкт, що мав спеціальні знаки розрізнення.

Наші команди щодня йдуть на надзвичайний ризик, щоб підтримувати гуманітарні операції та життєво важливі служби. Їм не слід робити це під вогнем