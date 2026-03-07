Ізраїльський флот ненавмисно обстріляв бензовоз ООН у секторі Гази

$43.810.09
6 березня, 15:35 • 24792 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 36394 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 31357 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 53864 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 25547 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 23546 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 22479 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20490 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20625 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 18052 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 31422 перегляди
Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах6 березня, 13:37 • 7530 перегляди
Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівкиPhotoVideo6 березня, 14:16 • 6188 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 23832 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 10195 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 23886 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 31475 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 53862 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 34496 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 42587 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Ізраїль
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 5022 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 10242 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 30330 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 26890 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 28587 перегляди
Техніка
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення

Ізраїльський флот ненавмисно обстріляв бензовоз ООН у секторі Гази

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Ізраїльська армія визнала, що її боєприпас влучив у паливозаправник ООН у Газі під час бойового завдання. Інцидент стався вранці, коли порожня вантажівка прямувала до пункту пропуску.

Ізраїльський флот ненавмисно обстріляв бензовоз ООН у секторі Гази

Командування Армії оборони Ізраїлю офіційно визнало факт влучання свого боєприпасу в паливозаправник Організації Об'єднаних Націй, що стався під час виконання бойового завдання в морі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Інцидент зафіксували у четвер близько 5-ї ранку, коли порожня вантажівка Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) прямувала до пункту пропуску Керем-Шалом. Попри те, що маршрут гуманітарного транспорту був заздалегідь узгоджений з ізраїльською стороною, один із вогневих компонентів відхилився від траєкторії та пошкодив автомобіль.

Наслідки обстрілу та реакція гуманітарних місій

Внаслідок влучання боєприпасу бензовоз зазнав технічних ушкоджень, проте ніхто з персоналу місії не постраждав. Керівництво ЮНОПС висловило глибоке занепокоєння через ризики, з якими щодня стикаються їхні команди під час забезпечення життєво важливих служб у регіоні.

Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по іранському "командному центру" в Лівані, сотні загиблих - ЗМІ06.03.26, 21:54 • 4182 перегляди

Виконавчий директор агентства Хорхе Морейра да Сілва закликав до негайного та повного розслідування обставин атаки на цивільний об'єкт, що мав спеціальні знаки розрізнення.

Наші команди щодня йдуть на надзвичайний ризик, щоб підтримувати гуманітарні операції та життєво важливі служби. Їм не слід робити це під вогнем

– заявив виконавчий директор ЮНОПС Хорхе Морейра да Сілва.

Позиція ізраїльської армії щодо інциденту

Військове керівництво Ізраїлю пояснило подію технічною помилкою під час проведення оборонних заходів військово-морських сил. У заяві Генштабу йдеться про те, що фахівці вже розглянули інцидент та зробили відповідні висновки для недопущення подібних випадків у майбутньому. При цьому армія не розкрила тип використаної зброї чи початкову ціль атаки, обмежившись констатацією відхилення снаряда від запланованого курсу.

Інцидент було розглянуто, і з нього було зроблено відповідні висновки

– йдеться у повідомленні ізраїльських військових без надання додаткових подробиць.

Ізраїль показав знищення бункера Алі Хаменеї в Тегерані06.03.26, 17:32 • 5098 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Ізраїль
благодійність
Reuters
Організація Об'єднаних Націй
Армія оборони Ізраїлю
Сектор Газа