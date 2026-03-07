Израильский флот непреднамеренно обстрелял бензовоз ООН в секторе Газа

Командование Армии обороны Израиля официально признало факт попадания своего боеприпаса в топливозаправщик Организации Объединенных Наций, произошедшего во время выполнения боевой задачи в море. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Инцидент зафиксировали в четверг около 5 утра, когда пустой грузовик Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) направлялся к пункту пропуска Керем-Шалом. Несмотря на то, что маршрут гуманитарного транспорта был заранее согласован с израильской стороной, один из огневых компонентов отклонился от траектории и повредил автомобиль.

Последствия обстрела и реакция гуманитарных миссий

В результате попадания боеприпаса бензовоз получил технические повреждения, однако никто из персонала миссии не пострадал. Руководство ЮНОПС выразило глубокую обеспокоенность из-за рисков, с которыми ежедневно сталкиваются их команды при обеспечении жизненно важных служб в регионе.

Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому "командному центру" в Ливане, сотни погибших - СМИ

Исполнительный директор агентства Хорхе Морейра да Силва призвал к немедленному и полному расследованию обстоятельств атаки на гражданский объект, имевший специальные знаки различия.

Наши команды ежедневно идут на чрезвычайный риск, чтобы поддерживать гуманитарные операции и жизненно важные службы. Им не следует делать это под огнем – заявил исполнительный директор ЮНОПС Хорхе Морейра да Силва.

Позиция израильской армии по инциденту

Военное руководство Израиля объяснило произошедшее технической ошибкой во время проведения оборонительных мероприятий военно-морских сил. В заявлении Генштаба говорится о том, что специалисты уже рассмотрели инцидент и сделали соответствующие выводы для недопущения подобных случаев в будущем. При этом армия не раскрыла тип использованного оружия или первоначальную цель атаки, ограничившись констатацией отклонения снаряда от запланированного курса.

Инцидент был рассмотрен, и из него были сделаны соответствующие выводы – говорится в сообщении израильских военных без предоставления дополнительных подробностей.

Израиль показал уничтожение бункера Али Хаменеи в Тегеране