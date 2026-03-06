Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома
Киев • УНН
В Полтавском районе зафиксировано падение вражеского беспилотника. Повреждена кровля частного домовладения, пострадавших нет.
В Полтавской области зафиксировано падение вражеского беспилотника, есть повреждения кровли частного домовладения. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает УНН.
В Полтавском районе зафиксировано падение вражеского беспилотника. Есть повреждения кровли частного домовладения. К счастью – без пострадавших
