15:35 • 22935 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 31704 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 28702 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 50020 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 23984 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 22745 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 21753 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20124 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20385 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17753 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Полтавском районе зафиксировано падение вражеского беспилотника. Повреждена кровля частного домовладения, пострадавших нет.

Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома

 В Полтавской области зафиксировано падение вражеского беспилотника, есть повреждения кровли частного домовладения. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает УНН.

В Полтавском районе зафиксировано падение вражеского беспилотника. Есть повреждения кровли частного домовладения. К счастью – без пострадавших 

- сообщил глава ОВА.

В Полтавской области враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных26.02.26, 08:58 • 4432 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Полтавская область