Под Полтавой упал вражеский беспилотник, повреждена кровля дома

В Полтавской области зафиксировано падение вражеского беспилотника, есть повреждения кровли частного домовладения. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает УНН.

