На Полтавщине враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных
Киев • УНН
Ночью Полтавская область подверглась атаке РФ, повреждены промышленные предприятия и частные домовладения. Без света остались почти 20 тысяч потребителей, пострадавших нет.
Полтавская область ночью подверглась атаке РФ, есть попадания по промышленным предприятиям, повреждено технологическое оборудование и объекты производства, без света до 20 тысяч потребителей, сообщили в четверг глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе
По данным ГСЧС, "зафиксированы попадания по промышленным предприятиям и частным домохозяйствам в городе и области". "Повреждено технологическое оборудование и объекты производства", - сообщили в ГСЧС.
В Лубенском районе, как указал глава ОВА, в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач.
"Без света – 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - отметил Дякивнич.
"К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших", - указал он.
По данным ГСЧС, пожары ликвидированы.
