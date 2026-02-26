На Полтавщине враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 февраля, 19:42 • 13474 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 24635 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 22473 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 20955 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 18691 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 16082 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 31391 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18934 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18125 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 37673 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3м/с
75%
759мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР25 февраля, 21:27 • 10967 просмотра
Трамп стремится к завершению войны в Украине за месяц: Axios узнал подробности разговора президента США с Зеленским25 февраля, 23:26 • 9934 просмотра
Миротворцы в Украине: союзники не согласятся без "разрешения" Путина - The Telegraph26 февраля, 00:27 • 11248 просмотра
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности01:25 • 8890 просмотра
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты02:22 • 5830 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 31392 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 37674 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 57954 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 67307 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 85656 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Олег Синегубов
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Иран
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 25009 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 28838 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 32500 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 34720 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 42723 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм

На Полтавщине враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Ночью Полтавская область подверглась атаке РФ, повреждены промышленные предприятия и частные домовладения. Без света остались почти 20 тысяч потребителей, пострадавших нет.

На Полтавщине враг ударил по промышленным предприятиям, до 20 тыс. обесточенных

Полтавская область ночью подверглась атаке РФ, есть попадания по промышленным предприятиям, повреждено технологическое оборудование и объекты производства, без света до 20 тысяч потребителей, сообщили в четверг глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сегодня ночью враг атаковал Полтавщину. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе

- сообщил Дякивнич.

По данным ГСЧС, "зафиксированы попадания по промышленным предприятиям и частным домохозяйствам в городе и области". "Повреждено технологическое оборудование и объекты производства", - сообщили в ГСЧС.

В Лубенском районе, как указал глава ОВА, в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач.

"Без света – 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - отметил Дякивнич.

"К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших", - указал он.

По данным ГСЧС, пожары ликвидированы.

рф второй день атакует газовые хранилища и объекты добычи в двух областях, выпустили до 60 дронов - Нафтогаз25.02.26, 13:49 • 3718 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Полтавская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям