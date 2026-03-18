В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 34794 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
17 марта, 16:45 • 35119 просмотра
Украина и Испания создадут совместную следственную группу для расследования убийства Портнова - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 42137 просмотра
Филарет в больнице из-за обострения хронических недугов – что сейчас известно о состоянии Патриарха
Эксклюзив
17 марта, 15:05 • 37106 просмотра
Украинский аналог ATACMS - какая она, новая баллистическая ракета FP-7
17 марта, 14:51 • 28375 просмотра
В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе
Эксклюзив
17 марта, 13:37 • 23328 просмотра
ГБР расследует уничтожение материалов аттестации прокуроров во времена реформы Рябошапки
17 марта, 13:00 • 19129 просмотра
В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение
Эксклюзив
17 марта, 12:18 • 15587 просмотра
"Европа уже поняла: российский газ - это оружие" - аналитик об идее возобновить закупки энергоресурсов из РФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3.2м/с
85%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве разоблачили финансовую пирамиду на более чем 20 млн грн17 марта, 23:27 • 10935 просмотра
Новая инфооперация против Украины, в кремле говорят, что многие политики рф имеют украинские корни - СВР17 марта, 23:50 • 12222 просмотра
Трамп давит на медиа из-за освещения войны и угрожает санкциями за "неправильные" новости18 марта, 01:30 • 13432 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 20305 просмотра
У меня очень плохое предчувствие относительно влияния войны в Иране на Украину - Зеленский06:46 • 6342 просмотра
публикации
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto06:05 • 20551 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 43293 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 60045 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 58304 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 72744 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Стабб
Кайя Каллас
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Германия
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 19863 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 25165 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 30487 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 60045 просмотра
Игра Resident Evil Requiem установила исторический рекорд продаж в серии17 марта, 06:57 • 35645 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Dassault Rafale
Еврофайтер Тайфун
Saab JAS 39 Gripen

В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно

Киев • УНН

 • 10754 просмотра

Антониу Кошта призвал Виктора Орбана выполнить декабрьские обязательства по займу. ЕС предлагает ремонт нефтепровода Дружба для выхода из тупика.

Переговоры председателя Евросовета Антониу Кошты с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник были "долгим разговором, без прорыва", но послание из Брюсселя было четким - обязательства, взятые Орбаном в декабре, когда лидеры ЕС согласовали кредит для Украины в 90 млрд евро, должны быть выполнены и быстро, сообщает Politico. Тем временем болгарское БНР пишет со ссылкой на источник в ЕС, что "кредит для Украины согласован и не будет пересматриваться", пишет УНН.

Детали

"За два дня до саммита Европейского Совета в четверг Брюссель разыграл то, что выглядит как его последняя карта, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять блокировку кредита Украине объемом 90 миллиардов евро: возрождение сценария ремонта трубопровода "Дружба". Теперь вопрос: будет ли этого достаточно?" - говорится в публикации.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта обнародовали во вторник то, "что звучало как прорыв: Украина теперь приняла план ремонта трубопровода, поддержанный ЕС". Это может открыть путь к возобновлению поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, что решит одну из главных жалоб Будапешта, пишет издание.

В ЕС заявили, что предложили финансовую и техническую помощь по "Дружбе" и Украина приняла предложение17.03.26, 15:00 • 19130 просмотров

Премьер-министр Венгрии, который в следующем месяце столкнется с решающими выборами, которые могут положить конец его 16-летнему правлению, сделал редкий шаг, отказавшись от соглашения Евросовета в декабре и заблокировав элементы кредита Украине, которые требуют единогласия среди членов ЕС.

Орбан написал письмо Брюсселю по поводу кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро - заявил, что передумал23.02.26, 15:20 • 5680 просмотров

"Последний шаг ЕС не является совершенно новым - ключевым событием является принятие Украиной. Но он действительно намекает на то, что Брюссель хочет раскрыть блеф Орбана, поскольку уклонение премьер-министра считается обусловленным его избирательными приоритетами. Проблема в том, что, надеясь на уступки Орбана, Брюссель рискует показать свою собственную слабую сторону после нескольких недель, в течение которых сигнализировал о наличии более сильных вариантов", - отмечает издание.

ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico25.02.26, 11:26 • 32176 просмотров

"Фраза "Трамп всегда пугается" или TACO используется для обозначения президента США Дональда Трампа, который отступает от своих печально известных деструктивных таможенных угроз, часто в ответ на падение рынков (отсюда: вторники TACO). Орбан имеет схожий послужной список, часто снимая вето в последнюю минуту - как в случае со знаменитым "перерывом на кофе" во время принятия решения о начале переговоров по вступлению Украины. Это стало рабочим предположением в Брюсселе: Орбан всегда пугается", - сказано в публикации.

Как пишет издание, Орбан недавно твердо стоял на своем, наложив вето как на 20-й пакет санкций против России, так и на кредит Украине.

Кошта снова поговорил с ним во вторник утром - долгий разговор, без прорыва. Послание из Брюсселя остается четким: обязательства, взятые Орбаном в декабре, теперь должны быть выполнены… и быстро

- говорится в публикации.

ЕС ожидает от Венгрии выполнения договоренностей по 90 млрд евро кредита для Украины - Каллас16.03.26, 11:57 • 6734 просмотра

Как отмечается, "некоторые чиновники считают, что расследование по трубопроводу может обеспечить выход из тупика, что спасет лицо". "Президент Украины Владимир Зеленский также "снизил тон", сказал один чиновник ЕС, после того, как его завуалированная угроза Орбану в начале этого месяца вызвала упрек со стороны Еврокомиссии", пишет издание. Трое высокопоставленных чиновников ЕС сообщили, что, "по их мнению, Орбан, возможно, сейчас ищет выход".

Орбан будет блокировать помощь Украине, пока поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будут полностью восстановлены17.03.26, 18:00 • 4690 просмотров

"Другие не верят", отмечает издание. Когда его спросили, один дипломат признал свою пессимистичность, указав на то, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал шаг фон дер Ляйен по трубопроводу "политическим театром". "Будапешт не настроен моргнуть", сказал дипломат.

"Все получили то, что хотели, то есть пока ничего", - как выразился другой дипломат.

Ситуация, по их словам, сводится к нескольким сценариям. Декабрьский консенсус по займу теоретически может остаться в силе, но без реализации; или он может оставаться заблокированным до выборов. Оба сценария полны неопределенности

- отмечает издание со ссылкой на дипломатов.

Венгрия может решить продолжить тактическое противостояние. В интервью перед вторничным заявлением фон дер Ляйен и Кошты министр Венгрии по вопросам ЕС Янош Бока "дал понять об открытости относительно технических аспектов расследования трубопровода и руководства Еврокомиссии, но настаивал на привлечении венгерских и словацких экспертов". Это детали, с которыми Брюссель должен разобраться, пишет издание.

В ЕС ожидают прогресса по кредиту на 90 млрд евро для Украины после соглашения по "Дружбе" - "в идеале" на этой неделе17.03.26, 16:51 • 28376 просмотров

Тем временем болгарское БНР пишет со ссылкой на источник в ЕС, что "кредит для Украины согласован и не будет пересматриваться".

"Я ожидаю, что решение по займу в 90 млрд евро для Украины будет принято очень скоро", - сообщил БНР дипломатический источник в ЕС.

Он сообщил, что во вторник утром "президент Европейского совета Антониу Кошта имел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которому четко заявил, что он должен придерживаться решения европейских лидеров в декабре, в котором он также принимал участие".

"Кредит для Украины согласован и не будет пересматриваться", - подчеркнул источник. Он заверил, что всплеск цен на топливо из-за войны в Иране вызывает тревогу, но не в том масштабе, который был в 2022 году, и привел пример цены на газ, которая сейчас составляет 50 долларов за МВт-ч, а тогда превышала 350 долларов.

На встрече в четверг лидеры обсудят войну в Иране, Украине, последствия высоких цен на энергоносители и способы борьбы с ними. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам с видеообращением.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Антониу Кошта
Петер Сийярто
Европейская комиссия
Европейский совет
Дональд Трамп
Европейский Союз
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Будапешт
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Виктор Орбан
Иран