В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине – что известно

Переговоры председателя Евросовета Антониу Кошты с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник были "долгим разговором, без прорыва", но послание из Брюсселя было четким - обязательства, взятые Орбаном в декабре, когда лидеры ЕС согласовали кредит для Украины в 90 млрд евро, должны быть выполнены и быстро, сообщает Politico. Тем временем болгарское БНР пишет со ссылкой на источник в ЕС, что "кредит для Украины согласован и не будет пересматриваться", пишет УНН.

"За два дня до саммита Европейского Совета в четверг Брюссель разыграл то, что выглядит как его последняя карта, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять блокировку кредита Украине объемом 90 миллиардов евро: возрождение сценария ремонта трубопровода "Дружба". Теперь вопрос: будет ли этого достаточно?" - говорится в публикации.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта обнародовали во вторник то, "что звучало как прорыв: Украина теперь приняла план ремонта трубопровода, поддержанный ЕС". Это может открыть путь к возобновлению поставок российской нефти в Венгрию и Словакию, что решит одну из главных жалоб Будапешта, пишет издание.

Премьер-министр Венгрии, который в следующем месяце столкнется с решающими выборами, которые могут положить конец его 16-летнему правлению, сделал редкий шаг, отказавшись от соглашения Евросовета в декабре и заблокировав элементы кредита Украине, которые требуют единогласия среди членов ЕС.

"Последний шаг ЕС не является совершенно новым - ключевым событием является принятие Украиной. Но он действительно намекает на то, что Брюссель хочет раскрыть блеф Орбана, поскольку уклонение премьер-министра считается обусловленным его избирательными приоритетами. Проблема в том, что, надеясь на уступки Орбана, Брюссель рискует показать свою собственную слабую сторону после нескольких недель, в течение которых сигнализировал о наличии более сильных вариантов", - отмечает издание.

"Фраза "Трамп всегда пугается" или TACO используется для обозначения президента США Дональда Трампа, который отступает от своих печально известных деструктивных таможенных угроз, часто в ответ на падение рынков (отсюда: вторники TACO). Орбан имеет схожий послужной список, часто снимая вето в последнюю минуту - как в случае со знаменитым "перерывом на кофе" во время принятия решения о начале переговоров по вступлению Украины. Это стало рабочим предположением в Брюсселе: Орбан всегда пугается", - сказано в публикации.

Как пишет издание, Орбан недавно твердо стоял на своем, наложив вето как на 20-й пакет санкций против России, так и на кредит Украине.

Кошта снова поговорил с ним во вторник утром - долгий разговор, без прорыва. Послание из Брюсселя остается четким: обязательства, взятые Орбаном в декабре, теперь должны быть выполнены… и быстро - говорится в публикации.

Как отмечается, "некоторые чиновники считают, что расследование по трубопроводу может обеспечить выход из тупика, что спасет лицо". "Президент Украины Владимир Зеленский также "снизил тон", сказал один чиновник ЕС, после того, как его завуалированная угроза Орбану в начале этого месяца вызвала упрек со стороны Еврокомиссии", пишет издание. Трое высокопоставленных чиновников ЕС сообщили, что, "по их мнению, Орбан, возможно, сейчас ищет выход".

"Другие не верят", отмечает издание. Когда его спросили, один дипломат признал свою пессимистичность, указав на то, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал шаг фон дер Ляйен по трубопроводу "политическим театром". "Будапешт не настроен моргнуть", сказал дипломат.

"Все получили то, что хотели, то есть пока ничего", - как выразился другой дипломат.

Ситуация, по их словам, сводится к нескольким сценариям. Декабрьский консенсус по займу теоретически может остаться в силе, но без реализации; или он может оставаться заблокированным до выборов. Оба сценария полны неопределенности - отмечает издание со ссылкой на дипломатов.

Венгрия может решить продолжить тактическое противостояние. В интервью перед вторничным заявлением фон дер Ляйен и Кошты министр Венгрии по вопросам ЕС Янош Бока "дал понять об открытости относительно технических аспектов расследования трубопровода и руководства Еврокомиссии, но настаивал на привлечении венгерских и словацких экспертов". Это детали, с которыми Брюссель должен разобраться, пишет издание.

Тем временем болгарское БНР пишет со ссылкой на источник в ЕС, что "кредит для Украины согласован и не будет пересматриваться".

"Я ожидаю, что решение по займу в 90 млрд евро для Украины будет принято очень скоро", - сообщил БНР дипломатический источник в ЕС.

Он сообщил, что во вторник утром "президент Европейского совета Антониу Кошта имел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которому четко заявил, что он должен придерживаться решения европейских лидеров в декабре, в котором он также принимал участие".

"Кредит для Украины согласован и не будет пересматриваться", - подчеркнул источник. Он заверил, что всплеск цен на топливо из-за войны в Иране вызывает тревогу, но не в том масштабе, который был в 2022 году, и привел пример цены на газ, которая сейчас составляет 50 долларов за МВт-ч, а тогда превышала 350 долларов.

На встрече в четверг лидеры обсудят войну в Иране, Украине, последствия высоких цен на энергоносители и способы борьбы с ними. Президент Украины Владимир Зеленский обратится к лидерам с видеообращением.