ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico

Умеров встретится с послами США 26 февраля, трехсторонняя встреча с РФ ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 816 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 3360 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 3380 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 14226 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 23492 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 19917 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 19453 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16679 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15814 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Эксклюзивы
Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться24 февраля, 23:31 • 12255 просмотра
россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"25 февраля, 00:08 • 8772 просмотра
россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph25 февраля, 00:45 • 10911 просмотра
Германия не будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов25 февраля, 01:19 • 5630 просмотра
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 6818 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 30629 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 41182 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 58928 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 76209 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 78762 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Иран
Государственная граница Украины
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 10171 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 13965 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 16471 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 21481 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 30266 просмотра
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть

ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Европейская комиссия стремится предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Продолжается поиск решения, чтобы обойти его вето, поскольку у Украины заканчиваются деньги в марте.

ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico

Европейской комиссии необходимо предоставить Украине крайне необходимый кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и продолжается борьба за поиск решения, чтобы обойти Орбана, с рядом вариантов, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Для некоторых в ЕС это привычный сценарий. Еврокомиссии нужно преодолеть упорное сопротивление страны-члена относительно ключевой инициативы - крайне необходимого Украине займа объемом 90 миллиардов евро. Но спустя день после празднования четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Брюсселе растет подозрение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не применяет своих привычных правил взаимодействия. А поскольку в марте у Киева закончатся деньги, продолжается борьба за поиск обходного решения", - говорится в публикации.

Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "казалось, были намерены найти способ обойти сопротивление Венгрии, когда посетили Киев на этой неделе". "Их послание: примите удар, а затем переходите к решениям. (...) Они однозначно заявили, что Венгрии не позволят потопить кредит, и путь будет найден", - отмечается в публикации.

"Нам часто приходилось иметь дело с сопротивлением Венгрии определенным решениям, но в конце концов мы всегда находили путь вперед", – заявил журналистам в Париже еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Эту точку зрения, как пишет издание, разделили и дипломаты, которые утверждали, что угроза со стороны члена ЕС сорвать ключевые инициативы не является чем-то новым, и что еще рано бить тревогу.

"Что касается санкций, мы всегда находили путь", – сказали двое, почти слово в слово повторяя друг друга.

"Этот оптимизм разделяют не все игроки", - отмечает издание. И указывает: "Некоторые волнуются, что на этот раз все иначе".

"В Будапеште прилагаются усилия, чтобы превратить кредит Украине – и более широкое столкновение с ЕС – в политическую ловушку для оппозиции страны накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля". Орбан действует обструктивно в Европе, "имея в виду выборы", сказал один чиновник ЕС.

"Переговоры продолжаются внутри Еврокомиссии и между столицами, и сегодня они продолжатся еще одной встречей послов ЕС", пишет издание. Но, отмечает издание, "путь вперед коварен".

"Есть трубопровод, выборы в Венгрии и насущная потребность Украины в кредите… на этом этапе трудно понять, куда это все приведет", – сказал один дипломат ЕС.

Венгрия "стала еще более непредсказуемой, чем обычно", сказал один дипломат.

"Дипломатов и чиновников ЕС беспокоит то, что, независимо от его публичной позиции, Орбан редко отказывался от окончательной сделки после ее заключения. В своем письме к Коште в начале недели он даже назвал себя "одним из самых дисциплинированных и последовательных членов Европейского совета". Многие в Брюсселе признают, что в этом есть зерно правды. Но с приближением выборов и вопросом его политического выживания, будет ли Орбан играть по тем же правилам?" - говорится в публикации.

Исполнительная власть ЕС и Кошта, которым поручено разобраться с вопросом позиции Орбана, как пишет издание, "имеют ограниченное пространство для нестандартного мышления". "Давление на него во время его предвыборной кампании может быть не самым разумным шагом", – сказал первый дипломат.

"ЕС всегда может задействовать статью 7, которая позволяет ЕС приостановить право голоса государства-члена и обойти оппозицию Венгрии к пакету помощи Украине. Но это может сыграть на руку предвыборному нарративу Орбана. Другим вариантом было бы установление условий верховенства права – приостановление финансирования ЕС – или процедуры по нарушению. Однако это займет время… чего у Украины нет

- отмечает издание.

Как указано, "более широкое мнение в Брюсселе заключается в том, что это требует иного подхода".

"Вот почему Европарламент и Совет ЕС уже подписали элементы кредитного пакета, которые не подлежат вето Венгрии, обеспечивая готовность механизма", - указывает издание.

Президент Европарламента подписала кредит на 90 миллиардов евро для Украины24.02.26, 17:25 • 2890 просмотров

Как сказал один европарламентский чиновник: "Мы настроили систему поставок, чтобы деньги могли начать поступать, как только Венгрия это позволит". Это, конечно, при условии, что Будапешт готов сесть за стол переговоров, отмечает издание.

Кошта призвал Орбана разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро23.02.26, 20:02 • 10332 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира