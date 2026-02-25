ЕС ищет пути обойти Орбана для предоставления Украине кредита в 90 млрд евро - Politico

Европейской комиссии необходимо предоставить Украине крайне необходимый кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, и продолжается борьба за поиск решения, чтобы обойти Орбана, с рядом вариантов, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Для некоторых в ЕС это привычный сценарий. Еврокомиссии нужно преодолеть упорное сопротивление страны-члена относительно ключевой инициативы - крайне необходимого Украине займа объемом 90 миллиардов евро. Но спустя день после празднования четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Брюсселе растет подозрение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не применяет своих привычных правил взаимодействия. А поскольку в марте у Киева закончатся деньги, продолжается борьба за поиск обходного решения", - говорится в публикации.

Президент Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "казалось, были намерены найти способ обойти сопротивление Венгрии, когда посетили Киев на этой неделе". "Их послание: примите удар, а затем переходите к решениям. (...) Они однозначно заявили, что Венгрии не позволят потопить кредит, и путь будет найден", - отмечается в публикации.

"Нам часто приходилось иметь дело с сопротивлением Венгрии определенным решениям, но в конце концов мы всегда находили путь вперед", – заявил журналистам в Париже еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Эту точку зрения, как пишет издание, разделили и дипломаты, которые утверждали, что угроза со стороны члена ЕС сорвать ключевые инициативы не является чем-то новым, и что еще рано бить тревогу.

"Что касается санкций, мы всегда находили путь", – сказали двое, почти слово в слово повторяя друг друга.

"Этот оптимизм разделяют не все игроки", - отмечает издание. И указывает: "Некоторые волнуются, что на этот раз все иначе".

"В Будапеште прилагаются усилия, чтобы превратить кредит Украине – и более широкое столкновение с ЕС – в политическую ловушку для оппозиции страны накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля". Орбан действует обструктивно в Европе, "имея в виду выборы", сказал один чиновник ЕС.

"Переговоры продолжаются внутри Еврокомиссии и между столицами, и сегодня они продолжатся еще одной встречей послов ЕС", пишет издание. Но, отмечает издание, "путь вперед коварен".

"Есть трубопровод, выборы в Венгрии и насущная потребность Украины в кредите… на этом этапе трудно понять, куда это все приведет", – сказал один дипломат ЕС.

Венгрия "стала еще более непредсказуемой, чем обычно", сказал один дипломат.

"Дипломатов и чиновников ЕС беспокоит то, что, независимо от его публичной позиции, Орбан редко отказывался от окончательной сделки после ее заключения. В своем письме к Коште в начале недели он даже назвал себя "одним из самых дисциплинированных и последовательных членов Европейского совета". Многие в Брюсселе признают, что в этом есть зерно правды. Но с приближением выборов и вопросом его политического выживания, будет ли Орбан играть по тем же правилам?" - говорится в публикации.

Исполнительная власть ЕС и Кошта, которым поручено разобраться с вопросом позиции Орбана, как пишет издание, "имеют ограниченное пространство для нестандартного мышления". "Давление на него во время его предвыборной кампании может быть не самым разумным шагом", – сказал первый дипломат.

"ЕС всегда может задействовать статью 7, которая позволяет ЕС приостановить право голоса государства-члена и обойти оппозицию Венгрии к пакету помощи Украине. Но это может сыграть на руку предвыборному нарративу Орбана. Другим вариантом было бы установление условий верховенства права – приостановление финансирования ЕС – или процедуры по нарушению. Однако это займет время… чего у Украины нет - отмечает издание.

Как указано, "более широкое мнение в Брюсселе заключается в том, что это требует иного подхода".

"Вот почему Европарламент и Совет ЕС уже подписали элементы кредитного пакета, которые не подлежат вето Венгрии, обеспечивая готовность механизма", - указывает издание.

Президент Европарламента подписала кредит на 90 миллиардов евро для Украины

Как сказал один европарламентский чиновник: "Мы настроили систему поставок, чтобы деньги могли начать поступать, как только Венгрия это позволит". Это, конечно, при условии, что Будапешт готов сесть за стол переговоров, отмечает издание.

Кошта призвал Орбана разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро