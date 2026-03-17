Авиабомбы, артиллерия и дроны стирают квартал за кварталом: в Генштабе показали, как рф разрушает Константиновку

россия уничтожает еще один украинский город. Город продолжает разрушаться ежедневными ударами российской армии. Авиабомбы, артиллерия и дроны стирают квартал за кварталом. От некоторых зданий остались только фундаменты - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что вражеские FPV охотятся на людей и транспорт. Они выслеживают автомобили и атакуют все, что движется — как военных, так и гражданских.

Безопасная эвакуация местных жителей почти невозможна — противник простреливает подъездные пути к городу, а из-за постоянных ударов оккупантов все сложнее завезти даже гуманитарную помощь. В это время воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила держат оборону в Часовом Яру — на восточных подступах к Константиновке, сдерживая продвижение российских войск в сторону города - резюмировали в Генштабе.

