Оккупационные войска рф постоянными обстрелами фактически уничтожили еще один город Украины - Часов Яр. Фото разрушенного города обнародовали Сухопутные войска ВСУ, передает УНН.

Детали

Часов Яр. Еще один город, который россияне превратили в тотальную руину - подписали фото в Сухопутных войсках.

Военные также отмечают, что несмотря на это - в сверхтяжелых условиях украинская пехота продолжает героически сдерживать врага.

Напомним

В Сухопутных войсках Украины заявили, что россияне стирают город Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", чтобы выбить оттуда украинских военных.