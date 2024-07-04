Киев • УНН
Украинские военные продемонстрировали фото города Часов Яр в Донецкой области, который ежедневно обстреливают оккупационные войска рф.
Оккупационные войска рф постоянными обстрелами фактически уничтожили еще один город Украины - Часов Яр. Фото разрушенного города обнародовали Сухопутные войска ВСУ, передает УНН.
Детали
Часов Яр. Еще один город, который россияне превратили в тотальную руину
Военные также отмечают, что несмотря на это - в сверхтяжелых условиях украинская пехота продолжает героически сдерживать врага.
Напомним
В Сухопутных войсках Украины заявили, что россияне стирают город Часов Яр тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек", чтобы выбить оттуда украинских военных.