росіяни стирають Часів Яр важкими вогнеметними системами "Солнцепьок": відео
Київ • УНН
росіяни обстрілюють українське місто з важких вогнеметів "Солнцепек", щоб витіснити українських військових, порушуючи Женевську конвенцію.
росіяни стирають місто важкими вогнеметними системами "Солнцепьок", щоб вибити звідти українських військових, передає УНН із посиланням на Сухопутні війська.
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Воїни 24 ОМБр імені короля Данила тримають населений пункт та знищують загарбників. Найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець — Донбас.
"Щоб вибити звідти українських військових росіяни стирають місто важкими вогнеметними системами "Солнцепьок". Тяжкі вогнеметні системи ТОС-1А, які використовують термобаричні боєголовки, мають суттєвий "нищівний ефект" через значно потужнішу силу ураження і вибухову хвилю, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру", - йдеться у повідомленні.
У Сухопутних військах нагадали, що через невибірковий характер дії їх використання поблизу населених пунктів заборонено Женевською конвенцією.
"Світ має це бачити. Фіксуємо кожен злочин окупантів. Помстимось!" - зазначено у повідомленні.