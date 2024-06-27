Киев • УНН
россияне обстреливают украинский город из тяжелых огнеметов "Солнцепек", чтобы вытеснить украинских военных, нарушая Женевскую конвенцию.
россияне стирают город тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк", чтобы выбить оттуда украинских военных, передает УНН со ссылкой на Сухопутные войска.
Детали
Воины 24 ОМБр имени короля Даниила держат населенный пункт и уничтожают захватчиков. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец - Донбасс.
"Чтобы выбить оттуда украинских военных россияне стирают город тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк". Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, которые используют термобарические боеголовки, имеют существенный "сокрушительный эффект" из-за значительно более мощной силы поражения и взрывной волны, чем обычные взрывчатые вещества такого же размера", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках напомнили, что из-за неизбирательного характера действия их использование вблизи населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией.
"Мир должен это видеть. Фиксируем каждое преступление оккупантов. Отомстим." - указано в сообщении.