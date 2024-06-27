россияне стирают город тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк", чтобы выбить оттуда украинских военных, передает УНН со ссылкой на Сухопутные войска.

Детали

Воины 24 ОМБр имени короля Даниила держат населенный пункт и уничтожают захватчиков. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе канала Северский Донец - Донбасс.

"Чтобы выбить оттуда украинских военных россияне стирают город тяжелыми огнеметными системами "Солнцепёк". Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, которые используют термобарические боеголовки, имеют существенный "сокрушительный эффект" из-за значительно более мощной силы поражения и взрывной волны, чем обычные взрывчатые вещества такого же размера", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках напомнили, что из-за неизбирательного характера действия их использование вблизи населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией.

"Мир должен это видеть. Фиксируем каждое преступление оккупантов. Отомстим." - указано в сообщении.