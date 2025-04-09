Украинские сухопутные войска

В Украине прекратили мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, которые имели статус ограниченно годных - нардеп

Призыв мужчин 18-25 лет с ограниченной пригодностью к военной службе прекращен. Теперь их можно призвать только по письменному согласию, согласно директиве Командования Сухопутных Войск.