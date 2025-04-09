Украинские сухопутные войска

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26315 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 36613 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 44889 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 52402 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 64907 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 55444 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 54971 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 117803 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81369 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 224826 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.8м/с
56%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84211 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18149 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15038 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13922 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 15556 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 84333 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 117801 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 224824 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 402121 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 394653 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10444 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 13987 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 15130 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 18231 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 74734 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Организации

Украинские сухопутные войска

Новости по теме

Макрон о "силах заверения" для Украины: они не будут на линии столкновения, не каждая страна заявила, что хочет принять участие

Франция инициирует создание "сил заверения" для поддержки Украины, которые будут размещены в стратегических районах. Не все страны изъявили желание присоединиться к инициативе.

Война • 27 марта, 14:09 • 262366 просмотра

В Хмельницком двое мужчин напали на военного ТЦК во время проверки документов: их задержали

Двое разыскиваемых мужчин напали на офицера ТЦК в Хмельницком, причинив ему телесные повреждения. Нападавшие задержаны, им грозит до 5 лет лишения свободы.

Общество • 10 марта, 11:25 • 18054 просмотра

В Украине запускают проект усиления пехоты беспилотниками "Линия Дронов" - Умеров

Минобороны запускает проект "Линия Дронов" для пяти элитных полков и бригад. Проект позволит создавать зону поражения до 15 км и обеспечит постоянное воздушное сопровождение пехоты.

Война • 9 февраля, 18:26 • 36724 просмотра

Будет координировать западную помощь: командующий войсками ОК «Юг» уходит с должности

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покидает пост командующего войсками ОК «Юг». По решению президента он должен координировать помощь Украине в сфере безопасности в Висбадене.

Война • 4 февраля, 08:00 • 114219 просмотра

Более 500 тысяч военнообязанных в Украине подано в розыск за время полномасштабного вторжения

Национальная полиция объявила в розыск более 500 тысяч военнообязанных мужчин с начала полномасштабного вторжения. Правоохранители привлекают следователей и оперативные группы для поиска лиц, которые избегают мобилизации.

Общество • 9 января, 12:46 • 26388 просмотра

Внесение законопроекта о сроках службы военнослужащих отложено из-за необходимости подготовки резервов - Минобороны

Министерство обороны подготовило законопроект о четких сроках службы военнослужащих, но его внесение отложено. Причина - отсутствие достаточных резервов для замены бойцов на фронте.

Война • 20 декабря, 12:45 • 18660 просмотра

В Сухопутных войсках отреагировали на информацию о якобы мобилизации забронированных

The Ground Forces explained the procedure for reserving military personnel and the reasons for possible mobilization. They reminded that reserving not through "Diia" requires additional notification to the TsK.

Общество • 19 декабря, 11:16 • 15628 просмотра

Истребование бумажного военного билета, если он есть в «Резерв+», является нарушением действующего законодательства - Минобороны

Заместитель министра обороны заявила о незаконности вымогательства бумажного военного билета при наличии электронного в «Резерв+». Электронный документ с QR-кодом приравнен к бумажному постановлением Кабмина.

Общество • 18 ноября, 14:39 • 17108 просмотра

Стрельба на Киевщине во время проверки военно-учетных документов: почему представитель "Муниципальной варты" открыл огонь

Во время проверки документов на Киевщине пассажир авто ударил работника "Муниципальной варты" и пытался убежать. В ответ представитель стражи применил травматическое оружие, беглец скрылся.

Криминал и ЧП • 15 ноября, 18:43 • 28704 просмотра

В ТЦК работает более 18 тыс. ограниченно годных людей - Минобороны

В территориальных центрах комплектования работает 36 тысяч человек из 48 тысяч штатных должностей. 18,5 тысяч работников имеют статус ограниченно годных, многие из них получили этот статус на фронте.

Общество • 14 ноября, 16:16 • 35377 просмотра

Блогерам и СМИ грозят уголовные дела за распространение фейков по мобилизации: что надо знать

Командование Сухопутных войск предостерегает от распространения ложной информации о мобилизации. За фейки и манипуляции могут открыть уголовные дела против блогеров и СМИ.

Война • 19 октября, 14:12 • 26999 просмотра

На Волыни открыли первый центр рекрутинга

В Луцке заработал центр рекрутинга, где гражданские рекрутеры помогают выбрать должность в армии. Доступно более 10 000 вакансий, включая юристов, бухгалтеров, операторов БПЛА и других специалистов.

Общество • 17 октября, 14:50 • 16042 просмотра

Получили почти 200 медалей: украинские ветераны взяли первенство на международных соревнованиях Strong Spirit's Games

На соревнованиях Strong Spirit's Games в Мадриде украинская сборная ветеранов завоевала 188 медалей. Украинцы соревновались с командами США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов в 5 дисциплинах.

спорт • 16 октября, 17:16 • 18290 просмотра

За неделю в центры рекрутинга обратилось более 800 украинцев - Минобороны

Минобороны сообщило о 804 обращениях в центры рекрутинга армии за прошедшую неделю. Всего 20 954 граждан обратились в центры, из которых 5 230 стали кандидатами в Силы обороны.

Общество • 14 октября, 11:40 • 12980 просмотра

На Лиманском направлении Силы обороны несут потери, обстановка сложная - командир батальона

На Лиманском направлении украинские военные несут потери в технике и личном составе. Враг проводит постоянные обстрелы и штурмовые действия, используя пехотные группы, артиллерию и дроны.

Война • 11 октября, 07:19 • 11797 просмотра

Количество боев на фронте возросло до 90. На Покровском направлении враг пытается вытеснить ВСУ с позиций вблизи 6 населенных пунктов

На Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается прорвать оборону украинских войск, но защитники стойко держат позиции и наносят значительные потери оккупантам.

Война • 10 октября, 14:06 • 17923 просмотра

Более 20 000 украинцев обратились в центры рекрутинга армии

20 150 человек обратилось в центры рекрутинга украинской армии. 5 091 рассматриваются как кандидаты, 1 726 начали службу или скоро присоединятся к войску, центры предлагают более 10 000 вакансий.

Общество • 7 октября, 17:45 • 29908 просмотра

Более 130 воинских частей ВСУ уже могут набирать добровольцев без обращений в ТЦК

Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ сообщил о приоритетных частях для комплектования добровольцами. Это подразделения Сухопутных войск, ДШВ, морской пехоты и Сил беспилотных систем.

Общество • 7 октября, 14:09 • 16122 просмотра

300 тысяч военных пользуются приложением "Армия+" - Минобороны

За два месяца работы приложения «Армия+» в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих. Приложение позволяет подавать электронные рапорты, генерировать Армия ID и проходить опросы.

Общество • 4 октября, 09:29 • 12816 просмотра

В Тернополе открылся уже 40-й в Украине центр рекрутинга украинской армии - Минобороны

В Тернополе открылся новый центр рекрутинга украинской армии, 40-й в стране. Центр предлагает информацию о службе и помощь в выборе должности в Силах обороны, без раздачи повесток.

Общество • 30 сентября, 15:30 • 16061 просмотра

Силы обороны контролируют направление фронта Часово Яровский

Украинские военные удерживают направление фронта Часово Яровский, не давая россиянам достижений. Враг продолжает интенсивные атаки, ища слабые места в обороне Украины.

Война • 30 сентября, 07:22 • 19864 просмотра

Украинские военные за неделю уничтожили почти 10 тыс. захватчиков

Командующий Сухопутных войск сообщил о значительных потерях врага за 22-29 сентября. Среди уничтоженной техники - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистемы, 558 БпЛА и другое вооружение.

Война • 29 сентября, 12:02 • 22051 просмотра

Командование Сухопутных войск уточнило правила мобилизации некоторых категорий украинцев

Командование Сухопутных войск ВСУ уточнило некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации отдельных категорий граждан. Решение приняли для снижения общественного напряжения, но детали не разглашаются из соображений безопасности.

Общество • 25 сентября, 09:13 • 15894 просмотра

В Украине прекратили мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, которые имели статус ограниченно годных - нардеп

Призыв мужчин 18-25 лет с ограниченной пригодностью к военной службе прекращен. Теперь их можно призвать только по письменному согласию, согласно директиве Командования Сухопутных Войск.

Война • 23 сентября, 13:25 • 16454 просмотра

Ограниченно годных до 25 лет не будут мобилизовать, есть директива - нардеп

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил о директиве Командования Сухопутных Войск о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Текст директивы не публикуется, поскольку имеет гриф.

Война • 20 сентября, 09:35 • 14784 просмотра

На Донбассе враг пытается штурмовать позиции ВСУ с применением тяжелой техники - офицер

Офицер бригады «Рубеж» сообщил об активном применении россиянами тяжелой бронированной техники на Донбассе. Это связано с приближением дождливого сезона, который усложнит передвижение техники по местности.

Война • 19 сентября, 04:10 • 17675 просмотра

Оккупанты перегруппировались в Волчанске - ОТГ "Харьков"

В Волчанске российские оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп. С начала суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцов.

Война • 19 августа, 08:59 • 26043 просмотра

Пополнение обменного фонда, отчет ISW и минуснутые мосты: ситуация в курской области рф

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил об успешном выполнении задач на Курском направлении и пополнении обменного фонда для возвращения украинских военных из плена. Тем временем ISW подтверждает дальнейшее продвижение украинских сил в курской области, а российские «военкоры» заявляют о якобы уничтожении третьего моста через реку Сейм в курской области.

Война • 19 августа, 08:38 • 23633 просмотра

При поддержке бронегруппы из 12 единиц техники: россияне пытались продвинуться в сторону Торецка

российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле Торецка при поддержке 12 единиц бронетехники. Украинские военные отбили атаку, уничтожив 10 единиц техники и 68 оккупантов.

Война • 18 августа, 09:56 • 78770 просмотра

ДШВ опровергли слухи о ликвидации: остаются отдельным родом войск

Десантно-штурмовые войска опровергли фейк об их ликвидации как отдельного рода ВСУ. ДШВ остаются самостоятельной составляющей ВСУ и продолжат развиваться согласно утвержденной Стратегии до 2035 года.

Война • 30 июля, 06:19 • 27335 просмотра