Украинские сухопутные войска

Франция инициирует создание "сил заверения" для поддержки Украины, которые будут размещены в стратегических районах. Не все страны изъявили желание присоединиться к инициативе.
Двое разыскиваемых мужчин напали на офицера ТЦК в Хмельницком, причинив ему телесные повреждения. Нападавшие задержаны, им грозит до 5 лет лишения свободы.
Минобороны запускает проект "Линия Дронов" для пяти элитных полков и бригад. Проект позволит создавать зону поражения до 15 км и обеспечит постоянное воздушное сопровождение пехоты.
Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покидает пост командующего войсками ОК «Юг». По решению президента он должен координировать помощь Украине в сфере безопасности в Висбадене.
Национальная полиция объявила в розыск более 500 тысяч военнообязанных мужчин с начала полномасштабного вторжения. Правоохранители привлекают следователей и оперативные группы для поиска лиц, которые избегают мобилизации.
Министерство обороны подготовило законопроект о четких сроках службы военнослужащих, но его внесение отложено. Причина - отсутствие достаточных резервов для замены бойцов на фронте.
The Ground Forces explained the procedure for reserving military personnel and the reasons for possible mobilization. They reminded that reserving not through "Diia" requires additional notification to the TsK.
Заместитель министра обороны заявила о незаконности вымогательства бумажного военного билета при наличии электронного в «Резерв+». Электронный документ с QR-кодом приравнен к бумажному постановлением Кабмина.
Во время проверки документов на Киевщине пассажир авто ударил работника "Муниципальной варты" и пытался убежать. В ответ представитель стражи применил травматическое оружие, беглец скрылся.
В территориальных центрах комплектования работает 36 тысяч человек из 48 тысяч штатных должностей. 18,5 тысяч работников имеют статус ограниченно годных, многие из них получили этот статус на фронте.
Командование Сухопутных войск предостерегает от распространения ложной информации о мобилизации. За фейки и манипуляции могут открыть уголовные дела против блогеров и СМИ.
В Луцке заработал центр рекрутинга, где гражданские рекрутеры помогают выбрать должность в армии. Доступно более 10 000 вакансий, включая юристов, бухгалтеров, операторов БПЛА и других специалистов.
На соревнованиях Strong Spirit's Games в Мадриде украинская сборная ветеранов завоевала 188 медалей. Украинцы соревновались с командами США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов в 5 дисциплинах.
Минобороны сообщило о 804 обращениях в центры рекрутинга армии за прошедшую неделю. Всего 20 954 граждан обратились в центры, из которых 5 230 стали кандидатами в Силы обороны.
На Лиманском направлении украинские военные несут потери в технике и личном составе. Враг проводит постоянные обстрелы и штурмовые действия, используя пехотные группы, артиллерию и дроны.
На Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается прорвать оборону украинских войск, но защитники стойко держат позиции и наносят значительные потери оккупантам.
20 150 человек обратилось в центры рекрутинга украинской армии. 5 091 рассматриваются как кандидаты, 1 726 начали службу или скоро присоединятся к войску, центры предлагают более 10 000 вакансий.
Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ сообщил о приоритетных частях для комплектования добровольцами. Это подразделения Сухопутных войск, ДШВ, морской пехоты и Сил беспилотных систем.
За два месяца работы приложения «Армия+» в нем зарегистрировались 300 000 военнослужащих. Приложение позволяет подавать электронные рапорты, генерировать Армия ID и проходить опросы.
В Тернополе открылся новый центр рекрутинга украинской армии, 40-й в стране. Центр предлагает информацию о службе и помощь в выборе должности в Силах обороны, без раздачи повесток.
Украинские военные удерживают направление фронта Часово Яровский, не давая россиянам достижений. Враг продолжает интенсивные атаки, ища слабые места в обороне Украины.
Командующий Сухопутных войск сообщил о значительных потерях врага за 22-29 сентября. Среди уничтоженной техники - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистемы, 558 БпЛА и другое вооружение.
Командование Сухопутных войск ВСУ уточнило некоторые вопросы относительно призыва по мобилизации отдельных категорий граждан. Решение приняли для снижения общественного напряжения, но детали не разглашаются из соображений безопасности.
Призыв мужчин 18-25 лет с ограниченной пригодностью к военной службе прекращен. Теперь их можно призвать только по письменному согласию, согласно директиве Командования Сухопутных Войск.
Нардеп Алексей Гончаренко сообщил о директиве Командования Сухопутных Войск о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Текст директивы не публикуется, поскольку имеет гриф.
Офицер бригады «Рубеж» сообщил об активном применении россиянами тяжелой бронированной техники на Донбассе. Это связано с приближением дождливого сезона, который усложнит передвижение техники по местности.
В Волчанске российские оккупанты осуществили перегруппировку штурмовых групп. С начала суток продолжается 4 боевых столкновения в районе Волчанска и Липцов.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил об успешном выполнении задач на Курском направлении и пополнении обменного фонда для возвращения украинских военных из плена. Тем временем ISW подтверждает дальнейшее продвижение украинских сил в курской области, а российские «военкоры» заявляют о якобы уничтожении третьего моста через реку Сейм в курской области.
российские оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ возле Торецка при поддержке 12 единиц бронетехники. Украинские военные отбили атаку, уничтожив 10 единиц техники и 68 оккупантов.
Десантно-штурмовые войска опровергли фейк об их ликвидации как отдельного рода ВСУ. ДШВ остаются самостоятельной составляющей ВСУ и продолжат развиваться согласно утвержденной Стратегии до 2035 года.