Зеленский анонсировал специальную Ставку с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады боевых командиров о ситуации на наиболее интенсивных направлениях, а также анонсировал специальную Ставку с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств, которые сейчас нужны на фронте, передает УНН.

По словам Зеленского, сегодня говорили с командующим Сил беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди, командиром 1-го корпуса НГУ "Азов" Денисом Прокопенко, командиром 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорем Оболенским, заместителем командующего ДШВ ВСУ Андреем Ткачуком и временно исполняющим обязанности командира 19-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Валерием Скредом.

Командиры доложили о ситуации на передовой, уничтожении сил оккупанта и ключевых аспектах снабжения для наших подразделений. Украинская оборона остается активной, полностью выполняются определенные задачи для направлений. Сосредоточились на потребности в более масштабном снабжении дронами, которые применяются на оперативной глубине. Обсудили проблематику производства и поставки дронов на оптоволокне. Была отмечена результативность программы справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами. Эта программа функционирует с декабря прошлого года и будет продолжаться. Особый опыт "Хартии" в привлечении иностранных добровольцев для защиты Украины должен быть масштабирован и на другие подразделения. Обсудили, что для этого нужно. Благодарен командиру "Азова" за особое внимание к процессу обменов и судьбе наших пленных: будут соответствующие поручения на основе того, о чем говорили сегодня