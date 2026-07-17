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СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский

Киев • УНН

 • 9044 просмотра

Президент Зеленский сообщил об уничтожении СБУ военного самолета Ту-95 в энгельсе. Самолет использовался для ракетных ударов по Украине.

СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский

Силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по Украине, сообщил Президент Владимир Зеленский в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Благодарен нашим воинам за меткость. Снова были успешные дальнобойные санкции против россии за эту войну. В частности, силами СБУ был уничтожен военный самолет Ту-95 в Энгельсе, который использовался для российских ракетных ударов по нашей стране. Расстояние от нашей государственной границы – около 800 километров. Справедливо и активно защищаемся. Были также поражения от Сил обороны Украины по объектам российской нефтяной отрасли и по определенным целям на временно оккупированной территории Украины. Увеличиваем цену для россии за агрессию против нашего государства и людей. Благодарю всех, кто помогает!

- написал Зеленский.

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Юлия Шрамко

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