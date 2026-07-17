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"Мадяр" подтвердил поражение еще 12 судов теневого флота рф

Киев • УНН

 • 2196 просмотра

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди подтвердил поражение 12 судов теневого флота рф 17 июля. Всего с 6 по 17 июля поражено 159 судов, из них 117 в Азовском и 42 в Черном море.

"Мадяр" подтвердил поражение еще 12 судов теневого флота рф

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили поражение еще 12 судов теневого флота рф, о чем сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях в пятницу, пишет УНН.

ФЛОТОпад продолжается: 159 судов за 12 суток операции "МоЛоЧКа". +12 теневого флота добыто 17 июля Птицами СБС в Черном море: 9 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз и 1 буксир

- сообщил Бровди.

По его данным, "в период действия операции СБС "МоЛоЧКа" с 6 по 17 июля поражено 159 судов из состава теневого флота рф. В разрезе морей: 117 единиц — Азовское, 42 единицы — Черное".

Цель: неизлечимый паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; не цель пятнами нефти испачкать водную акваторию, поэтому никаких пробоин

- отметил «Мадьяр».

"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видео16.07.26, 13:39 • 37426 просмотров

Юлия Шрамко

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