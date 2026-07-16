"Мадьяр" подтвердил поражение еще 11 судов "теневого флота" - показал видео
Киев • УНН
Командующий СБС Роберт Бровди сообщил о поражении 11 вражеских судов 16 июля. Всего с 6 по 16 июля поражено 147 судов теневого флота рф.
В Силах специальных операций ВСУ подтвердили поражение еще 11 вражеских судов "теневого флота" в Черном и Азовском морях, о чем сообщил командующий ССО ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в четверг в соцсетях, показав видео, пишет УНН.
Детали
"+11 теневого флота добыто 16 июля Птицами ССО (10 — в ЧМ, 1 — в АМ): 5 танкеров, 1 танкер-газовоз, 3 сухогруза и 2 буксира", — написал Бровди.
По его словам, речь идет о:
- 5 нефтяных танкерах, акватория Черного и Азовского моря (9 батальон «Кайрос» 414 ОБр ССО «Птицы Мадьяра», 1 ОЦ ССО, 20 ОБр ССО «К-2»);
- 1 танкер-газовоз, акватория Черного моря (1 ОЦ ССО);
- 3 судна сухогруза, акватория Черного моря (9 батальон «Кайрос» 414 ОБр ССО «Птицы Мадьяра»);
- 2 буксирных катера, акватория Черного моря (1 ОЦ ССО).
В период действия операции ССО "МоЛоЧКа" с 6 по 16 июля, по словам Бровди, "поражено 147 судов из состава теневого флота рф". "В разрезе морей: 117 единиц — Азовское, 30 единиц — Черное", — указал "Мадьяр".
"Цель: паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций. Каждое самоходное плавсредство превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую; не цель пятнами нефти испоганить водную акваторию, поэтому никаких пробоин", — подчеркнул Бровди.
Генштаб подтвердил поражение 6 танкеров, двух буксиров, нефтебазы и задействованных оккупантами мостов16.07.26, 10:41 • 1918 просмотров