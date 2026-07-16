Генштаб подтвердил поражение 6 танкеров, двух буксиров, нефтебазы и задействованных оккупантами мостов

$44.750.1451.070.13
ukenru
06:23 • 5800 просмотра
Заместитель командующего Воздушными силами Елизаров подал рапорт об отставкеPhoto
03:38 • 18139 просмотра
Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
15 июля, 20:38 • 32287 просмотра
Зеленский внес в ВР представление о назначении Корецкого премьер-министром
15 июля, 18:14 • 35849 просмотра
Без Федорова, но с Ченцовым, Кимом и Масловым — в "Слуге народа" рассказали, кто претендует на должности в новом правительстве
15 июля, 15:55 • 55928 просмотра
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 56540 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
15 июля, 12:29 • 31651 просмотра
Решение по новому министру обороны станет известно вечером, главу МОН Лисового планируют заменить - нардеп
15 июля, 12:13 • 24051 просмотра
путин приказал перевести морские ядерные силы рф в полную боеготовность - патрушев
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 37642 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 08:57 • 31473 просмотра
Станет ли следующая зима самой тяжелой за время большой войны - прогноз военного и энергетического экспертов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
4м/с
46%
749мм
Популярные новости
Сергей "Флеш" Бескрестнов вслед за Стерненко уходит с должности советника министра обороны после ухода Федорова15 июля, 23:06 • 21357 просмотра
Пентагон рассматривает военную операцию против Кубы, включая воздушное нападение - СМИ16 июля, 00:49 • 6176 просмотра
Россия готовит гибридные операции и провокации против стран НАТО, в частности Польши и Прибалтики - ЦПД16 июля, 01:23 • 8282 просмотра
Ночная атака на Киев и Харьков: мэры рассказали о последствиях ударов16 июля, 01:58 • 23162 просмотра
Греция блокирует 21-й пакет санкций ЕС против рф - FT05:23 • 19288 просмотра
публикации
От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15 июля, 15:55 • 55928 просмотра
Изменения в программе "єОселя" с 17 июля: что нужно знать заемщикамPhoto15 июля, 15:04 • 32172 просмотра
Смена правительства: навредит ли Украине замена министра обороны
Эксклюзив
15 июля, 13:53 • 56540 просмотра
Самолеты - это транспорт, а не оборудование: Татьяна Шевцова объяснила, почему лизинг нельзя трактовать как роялтиPhoto15 июля, 12:14 • 37600 просмотра
Жара в вагонах украинских поездов: что говорят в Укрзализныце и какова ситуация с кондиционерамиPhoto
Эксклюзив
15 июля, 11:54 • 37642 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Ярослав Железняк
Кир Стармер
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Иран
Европа
Соединённые Штаты
Греция
Реклама
УНН Lite
Хливнюку присвоили звание заслуженного артиста15 июля, 11:06 • 26583 просмотра
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 124163 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 161293 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 157024 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 139181 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Financial Times
Ракетный комплекс "Тор

Генштаб подтвердил поражение 6 танкеров, двух буксиров, нефтебазы и задействованных оккупантами мостов

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Силы обороны Украины в ночь на 16 июля нанесли удары по шести танкерам и двум буксирам в Черном и Азовском морях. Также поражена нефтебаза "Шахтерск", мосты в Приморске и Чонгаре.

Генштаб подтвердил поражение 6 танкеров, двух буксиров, нефтебазы и задействованных оккупантами мостов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение 6 танкеров, двух буксиров, нефтебазы, мостов и других военных объектов противника, пишет УНН.

Подробности

"В ночь на 16 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника", - говорится в сообщении Генштаба.

Поражены шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей

- сообщили в Генштабе.

Танкеры, как указано, используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил российской федерации.

СБУ подтвердила поражение еще двух танкеров "теневого флота" рф в Черном море16.07.26, 10:09 • 1308 просмотров

"Также поражена нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области", - указали в Генштабе.

Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Кроме того, поражен автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара (АР Крым), которые противник использует для военной логистики

- отметили в Генштабе.

По данным Генштаба, "также поражен склад средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области".

Напомним

25 июня Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора, целью которой является принуждение россии к прекращению войны. Операция предусматривает применение дальнобойных средств поражения и реализацию комплексного плана воздействия на военную инфраструктуру противника.

Кроме того, Украина имеет техническую возможность организовать морскую блокаду россии в Балтийском и Черном морях с помощью БПЛА. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Санкции
Война в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Луганская область
Запорожская область
Крым
Украина