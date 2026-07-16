Генштаб подтвердил поражение 6 танкеров, двух буксиров, нефтебазы и задействованных оккупантами мостов
Киев • УНН
Силы обороны Украины в ночь на 16 июля нанесли удары по шести танкерам и двум буксирам в Черном и Азовском морях. Также поражена нефтебаза "Шахтерск", мосты в Приморске и Чонгаре.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение 6 танкеров, двух буксиров, нефтебазы, мостов и других военных объектов противника, пишет УНН.
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"В ночь на 16 июля 2026 года в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника", - говорится в сообщении Генштаба.
Поражены шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей
Танкеры, как указано, используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил российской федерации.
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"Также поражена нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области", - указали в Генштабе.
Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Кроме того, поражен автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара (АР Крым), которые противник использует для военной логистики
По данным Генштаба, "также поражен склад средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области".
Напомним
25 июня Президент Украины Владимир Зеленский утвердил для СБУ 40-дневную операцию воздействия на государство-агрессора, целью которой является принуждение россии к прекращению войны. Операция предусматривает применение дальнобойных средств поражения и реализацию комплексного плана воздействия на военную инфраструктуру противника.
Кроме того, Украина имеет техническую возможность организовать морскую блокаду россии в Балтийском и Черном морях с помощью БПЛА. Об этом заявил сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман.