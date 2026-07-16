СБУ подтвердила поражение еще двух танкеров "теневого флота" рф в Черном море
Киев • УНН
СБУ совместно с ВМС поразила морскими дронами танкеры Louise 1 и Banda, которые входят в теневой флот рф. Суда находились под санкциями Украины.
Служба безопасности Украины подтвердила поражение морскими дронами танкеров "теневого флота" рф "Louise 1" и "Banda" в Черном море, пишет УНН.
Служба безопасности Украины во взаимодействии с Военно-морскими силами поразила в Черном море танкеры "Louise 1" и "Banda", входящие в состав "теневого флота" рф. По судам, находящимся под санкциями Украины, отработали морские дроны СБУ "Мамай"
Танкер "Louise 1", как указано, задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС. Судно вывозило продукцию из российских портов Балтийского и Черного морей, отключая систему автоматической идентификации. Только в 2026 году оно перевезло почти 3 млн тонн российской нефти марки Urals.
Танкер "Banda" также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск, Находка.
"Во время атаки морских дронов СБУ авиация врага пыталась работать по ним: стреляла из пулеметов и сбрасывала бомбы, но безрезультатно", - говорится в сообщении.
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"Поражение судов "теневого флота" – это системное лишение кремля денег на войну. Именно эти танкеры, вопреки международным санкциям, перевозят российскую нефть и наполняют бюджет государства-агрессора миллиардами долларов. Поэтому каждый удар по "теневому флоту" – это прямой удар по способности рф продолжать агрессию. А каждое такое судно, как элемент военной машины рф, является законной целью", - подчеркнули в СБУ.
В СБУ указали, что на прошлой неделе морской дрон СБУ Sea Baby отработал по подсанкционному танкеру "Blue" в исключительной экономической зоне Украины в Черном море.
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