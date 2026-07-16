россия бросает "Рубикон" на защиту "теневого флота" в Черном и Азовском морях - "АТЕШ"
Киев • УНН
По данным "АТЕШ", оккупанты планируют использовать кадровых военных и дефицитные подразделения для охраны нефтяных танкеров. На каждое судно выделят до трех военных с пулеметами и ПЗРК.
россия бросает центр БПЛА "Рубикон" на защиту "теневого флота" в Черном и Азовском морях, сообщили в движении "АТЕШ" в четверг, пишет УНН.
Агент "АТЕШ" из штаба ЧФ сообщает, что для прикрытия нефтяных танкеров и газовозов в Черном и Азовском морях оккупанты планируют задействовать кадровых военных и дефицитные подразделения. В частности, к охране судов привлекают операторов центра БПЛА "Рубикон", 51-ю дивизию ПВО и 1096-й зенитный ракетный полк Черноморского флота
По данным "АТЕШ", "на каждый танкер планируется выделить до трех военнослужащих. Для отражения атак их вооружат спаренными пулеметами, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) и зенитными дронами".
Таким образом, как указывается, враг пытается обезопасить свой "теневой флот" — тот самый, с помощью которого рф обходит международные санкции, зарабатывает миллиарды на финансирование войны и сейчас пытается обеспечить топливом военные объекты на оккупированных территориях.
"Причина паники командования очевидна. В целом за 10 дней Силы обороны Украины наложили "физические санкции" более чем на 136 российских танкеров, которые незаконно находились в исключительной экономической зоне Украины", — отметили в "АТЕШ".
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