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Командир Сил беспилотных систем "Мадьяр" показал видео операции "МоЛоЧКа"

Киев • УНН

 • 10835 просмотра

Командир Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди показал видео поражения 20 судов "теневого флота" россии в Черном море.

Командир Сил беспилотных систем "Мадьяр" показал видео операции "МоЛоЧКа"

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди показал видео поражения 20 судов "теневого флота" рф. Он сообщил, что в ночь на 15 июля начался новый этап морской операции "МоЛоЧКа" в Черном море, пишет УНН.

Черное море: распаковка 2.0. Операция СБС "МоЛоЧКа". Счет первого раунда 20:0. Черноморский кластер операции СБС "МоЛоЧКа" открыт 15 июля ко Дню Украинской Государственности. Птицы СБС уже здесь. Выслежено 20 первых танкеров в Черном море в течение первой ночи

За ночь украинские операторы беспилотных систем поразили 17 нефтяных танкеров, 2 танкера-газовоза и буксир. Таким образом, общий результат морской операции "МоЛоЧКа", которая длится с 6 июля, достиг 136 судов российского "теневого флота".  

К выполнению операции были привлечены подразделения 9-го батальона "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птицы Мадьяра", 1-го отдельного центра СБС, 20-й ОБр СБС "К-2", 412-й ОБр СБС Nemesis, 427-й ОБр СБС "Рарог" и 413-го отдельного подразделения СБС "Рейд". Кроме того, на видео, обнародованном Мадьяром, видно, что во время атаки, в частности, применялись дальнобойные ударные системы производства украинской оборонной компании Fire Point, которые можно идентифицировать по характерному прицелу с изображением сердца.

Напомним

Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении нефтеперерабатывающего комплекса "Газпром нефтехим Салават", Афипского НПЗ, района перегрузки кораблей вблизи Геленджика, а также танкеров, сухогрузов и рейдового буксира в Азовском море. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за выполнение "дальнобойных санкций". Он подчеркнул, что Украина продолжает системно наносить удары по объектам, которые обеспечивают российскую военную машину.

Евгений Царенко

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