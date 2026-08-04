При попытке прорыва через границу двое мужчин напали на пограничника
Киев • УНН
Жители Днепропетровской и Киевской областей пытались незаконно пересечь границу с Молдовой на Volkswagen, прорвавшись через заграждения. При задержании они оказали сопротивление и причинили пограничнику телесные повреждения.
Двое мужчин пытались незаконно попасть в Молдову, прорвавшись через инженерные заграждения на автомобиле. Во время задержания они оказали сопротивление и нанесли пограничнику телесные повреждения. Об этом сообщила во вторник Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Во время попытки прорыва через государственную границу двое мужчин напали на пограничника
Детали
"Жители Днепропетровской и Киевской областей планировали незаконно попасть в Молдову, прорвавшись через инженерные заграждения на автомобиле. Пограничники Могилев-Подольского отряда обнаружили их Volkswagen на подъезде к пограничной полосе", – говорится в сообщении.
По имеющимся данным, на законное требование остановиться водитель не отреагировал, а вместо этого нажал на газ и пытался оторваться от преследования. Позже мужчины покинули автомобиль в лесу и попытались убежать пешком.
"Во время задержания оказали сопротивление и нанесли пограничнику телесные повреждения. Нарушители привлечены к административной ответственности и уведомлены о подозрении", – сказано в сообщении.
Напомним
В пункте пропуска "Старокозачье" на границе с Молдовой во время осмотра грузовика, перевозившего крышки для стаканов и бумажные стаканы, обнаружили 10 мужчин.