Украине нужно 650 млн евро на энергетику перед зимой - премьер

Необеспеченная потребность энергетической отрасли Украины накануне зимы составляет около 650 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает УНН.

По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 2 млрд евро.

Он подчеркнул, что Украина должна не просто восстанавливать разрушенное, потому что старая советская энергетическая инфраструктура была малоэффективной.

То, что, к сожалению, россия ее разрушает, к счастью, дает нам возможность с помощью партнеров ... строить новую распределенную генерацию, которая существенно эффективнее. И параллельно с этим дает уменьшение углеродного выброса. Поэтому на этом пути нужно продолжать