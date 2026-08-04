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Украине нужно 650 млн евро на энергетику перед зимой - премьер

Киев • УНН

 • 12188 просмотра

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что необеспеченная потребность энергетической отрасли составляет около 650 млн евро. Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 2 млрд евро.

Украине нужно 650 млн евро на энергетику перед зимой - премьер

Необеспеченная потребность энергетической отрасли Украины накануне зимы составляет около 650 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 2 млрд евро.

Поэтому темп мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной

- сказал Корецкий

Он подчеркнул, что Украина должна не просто восстанавливать разрушенное, потому что старая советская энергетическая инфраструктура была малоэффективной.

То, что, к сожалению, россия ее разрушает, к счастью, дает нам возможность с помощью партнеров ... строить новую распределенную генерацию, которая существенно эффективнее. И параллельно с этим дает уменьшение углеродного выброса. Поэтому на этом пути нужно продолжать

- отметил глава правительства.

Корецкий добавил, что некоторые страны СНГ будут полезны для Украины в связи с тем, что россия активизировала террор по гражданской инфраструктуре, в частности по железнодорожной.

Напомним

Правительство временно, на период стабилизации ситуации, скорректировало минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды агропродукции, чтобы предотвратить остановку экспорта зерновых и масличных культур. Об этом заявил премьер Сергей Корецкий.

Корецкий встретился с представителями агробизнеса из-за усиления террора РФ на море, готовят меры для поддержки отрасли02.08.26, 21:17 • 5218 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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