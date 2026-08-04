Украине нужно 650 млн евро на энергетику перед зимой - премьер
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что необеспеченная потребность энергетической отрасли составляет около 650 млн евро. Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 2 млрд евро.
Необеспеченная потребность энергетической отрасли Украины накануне зимы составляет около 650 млн евро. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 2 млрд евро.
Поэтому темп мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной
Он подчеркнул, что Украина должна не просто восстанавливать разрушенное, потому что старая советская энергетическая инфраструктура была малоэффективной.
То, что, к сожалению, россия ее разрушает, к счастью, дает нам возможность с помощью партнеров ... строить новую распределенную генерацию, которая существенно эффективнее. И параллельно с этим дает уменьшение углеродного выброса. Поэтому на этом пути нужно продолжать
Корецкий добавил, что некоторые страны СНГ будут полезны для Украины в связи с тем, что россия активизировала террор по гражданской инфраструктуре, в частности по железнодорожной.
Напомним
Правительство временно, на период стабилизации ситуации, скорректировало минимально допустимые экспортные цены на отдельные виды агропродукции, чтобы предотвратить остановку экспорта зерновых и масличных культур. Об этом заявил премьер Сергей Корецкий.
Корецкий встретился с представителями агробизнеса из-за усиления террора РФ на море, готовят меры для поддержки отрасли02.08.26, 21:17 • 5218 просмотров