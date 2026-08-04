Курс валют на 4 августа: евро существенно дорожает
Киев • УНН
Нацбанк установил официальный курс доллара на 4 августа на уровне 44,79 грн. Курс евро составляет 51,27 грн.
По состоянию на вторник, 4 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,79 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 44,64 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,27. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,7876 грн (+155 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,6423 грн (+37 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,0006 грн. (+11 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,52-45,02 грн, евро по 51,20-51,90 грн, злотый по 11,55-12,06 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,80-44,85 грн/дол. и 51,64-51,68 грн/евро.
Напомним
Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на конец 2026 года до 10% с 9,4% и до 6,9% в 2027 году против 6,5%, прогнозировавшихся в апреле.
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