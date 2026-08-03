От просьб к совместному производству: Буданов обозначил новую модель оборонного сотрудничества с партнерами

Ключевыми задачами украинской дипломатии остаются привлечение оружия для фронта и противовоздушной обороны, развитие совместного оборонного производства и усиление присутствия Украины в странах Глобального Юга и Африки. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Буданов 3 июля по итогам участия в ежегодном совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает УНН.

По словам Буданова, Украина нуждается в вооружении как для ведения боевых действий на передовой, так и для защиты тыловых регионов от российских атак. Отдельное внимание также необходимо уделять привлечению ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

"Нам нужно оружие для фронта и защита тыла, в частности ракеты-перехватчики для систем ПВО", — отметил руководитель ОП.

Детали

Кирилл Буданов также подчеркнул, что Украина должна не ждать чужих договоренностей, а самостоятельно формировать процессы, которые будут определять будущую систему безопасности в Европе и мире.

Он отметил, что устойчивый мир невозможно построить на уступках, иллюзиях или слабости. По его словам, Украина уже продемонстрировала, что не согласится на роль пассивного участника договоренностей, которые заключаются без учета ее позиции.

"Настоящий мир никогда не рождается из иллюзий или слабости — он является прямым следствием силы и сопротивления. Украина уже доказала, что не будет пассивным объектом чужих договоренностей. Наша задача — стать архитекторами процессов, которые будут определять новый порядок безопасности в Европе и мире", — заявил руководитель ОП.

Он отметил, что в условиях полномасштабной войны дипломатическая работа фактически является продолжением обороны государства. Именно поэтому украинские дипломатические миссии должны сосредоточиться на поиске ресурсов, необходимых Силам безопасности и обороны.

"Дипломатия во время войны является непосредственным продолжением нашей обороны. Поэтому полностью поддерживаю позицию, что первоочередной задачей для каждой дипломатической миссии Украины сегодня остается поиск необходимых ресурсов для Сил безопасности и обороны", — акцентировал Буданов.

Он также заявил об изменении подхода Украины к оборонному сотрудничеству с международными партнерами. Вместо постоянных просьб о помощи Киев должен переходить к созданию совместных предприятий, локализации производства и формированию взаимовыгодных проектов.

"Сегодня мы переходим от просьб о помощи к языку совместного производства, локализации и взаимных интересов. Инвестиции в украинский ОПК — это самый эффективный и дешевый способ гарантировать безопасность европейского будущего", — сказал Буданов.

В то же время, по его словам, Украина должна защищать собственные экономические интересы и не ограничиваться передачей оборонных технологий за рубеж. Совместные производства должны размещаться прежде всего на украинской территории, а государство должно экспортировать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

"Украина должна строить совместные предприятия на собственной территории и экспортировать готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, а не просто отдавать технологии за рубеж", — подчеркнул руководитель ОП.

Отдельным стратегическим направлением Буданов назвал развитие отношений со странами Глобального Юга и Африки. По его словам, Россия годами распространяла там дезинформацию, поэтому украинское присутствие в этих регионах должно стать системным.

"Наше присутствие там должно базироваться на зерновой дипломатии под украинским флагом, безопасности сотрудничестве, торговле и образовательных связях", — сказал Буданов.

Он отметил, что международные партнеры и противники считаются прежде всего с государствами, способными демонстрировать единство и силу как на поле боя, так и за столом переговоров.

"Голоса слабых в современном мире не слышат. Только когда враг видит наше внутреннее единство и силу на передовой и в переговорах, разговор становится конструктивным", — резюмировал руководитель ОП.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что эффективность послов будет измеряться объемом привлеченного оружия, финансов и политических решений. Он отметил необходимость пересмотра KPI посольств под эти задачи.