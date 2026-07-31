Игра на курсе не окупается: аналитики КИТ Group рассказали, как сохранить сбережения

Спред в обменных пунктах практически нивелирует прибыль от краткосрочных валютных спекуляций для большинства граждан. Разница между курсами купли и продажи в большинстве своем "съедает" потенциальный выигрыш, особенно если человек обменивает не миллионы, а тысячи гривен. Уловить оптимальный момент для покупки или продажи валюты без постоянного мониторинга рынка практически невозможно.

Об этом говорится в материале "Деловой столицы".

"Мы не рекомендуем гнаться за курсом, в этом нет смысла, если человек не занимается этим постоянно. Если есть необходимость обменять валюту один-два раза в месяц, то стабильная проверенная компания, имеющая репутацию на рынке, — лучший и наиболее безопасный выбор", — отмечают аналитики финансового маркетплейса КИТ Group.

Непрофессионалы часто проигрывают, когда покупают валюту в период ее подорожания. Заголовки новостей о росте доллара могут подогревать уверенность, что он будет расти и далее, но реальные данные говорят о другом.

В течение последнего года валюта в Украине быстрее всего дорожала в период с декабря-января по март-апрель. Именно в это время было больше желающих купить доллары и евро. Однако если кто-то хотел бы заработать на перепродаже валюты в это время, то ее надо было бы купить еще в декабре и держать до реализации несколько месяцев. Если же покупать валюту по курсу апреля, то дальнейший прирост стоимости просто "съедается" спредом во время перепродажи.

Поэтому стратегией обычного украинца должна стать покупка валюты для сохранения сбережений от инфляции, которую Нацбанк прогнозирует на уровне 9,4% по итогам 2026 года. Лучше покупать валюту небольшими суммами и регулярно, а также диверсифицировать сбережения.

"Не следует держать все денежные средства в одной валюте: часть стоит вложить в доллары, часть – в евро. Если человек подвержен экспериментам, можно добавить в портфель фунты или франки. Однако если подход более консервативный, то оптимальным решением будет распределение 50 на 50 между долларом и евро", – отмечают в КИТ Group.