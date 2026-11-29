В воскресенье, 29 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в основном не ожидается, лишь в Крыму местами пройдут небольшой снег и дождь.

В Карпатах утром местами туман. В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-12 м/с, на юге страны порывы 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье до 22 м/с. Температура 0-5° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны 1-3° тепла; в Карпатах 3-8° мороза - говорится в сообщении.

В Киеве и области в воскресенье будет облачно, осадков не ожидается. Температура от -4° до -1°.

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