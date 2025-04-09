Карпатские горы

Мокрый снег, гололедица и метели: прогноз погоды на сегодня

В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки в виде снега и дождя. Температура будет колебаться от -8°C в Карпатах до +10°C на юге, местами возможна гололедица.