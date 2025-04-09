Карпатские горы

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28436 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Карпатах объявлена снеголавинная опасность 3-го уровня

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-24 марта ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели призывают быть осторожными и избегать лавиноопасных маршрутов.

Общество • 21 марта, 09:31 • 18378 просмотра

Украинцев предупредили об опасности падения сосулек: как уберечься от травм

Из-за потепления на крышах и деревьях образуются опасные сосульки и скопления снега. Патрульная полиция предоставила рекомендации по безопасности и поведению во время оттепели.

Общество • 25 февраля, 16:50 • 30611 просмотра

Погода: температура в марте будет немного выше нормы

Гидрометцентр прогнозирует среднюю температуру воздуха 1-7°C тепла в марте 2025, что на 1-1,5°C выше нормы. Ожидается 22-42 мм осадков, что меньше нормы, в Карпатах местами до 74 мм.

Общество • 25 февраля, 12:12 • 30276 просмотра

В Карпатах -20°C: спасатели предупреждают об опасности походов в горы: спасатели предупреждают об опасности

ГСЧС предупреждает о сильном морозе до -20°C и повышенном риске лавин в Карпатах. Спасатели призывают туристов тщательно готовиться к походам и соблюдать правила безопасности.

Общество • 20 февраля, 18:30 • 39862 просмотра

Февральская стужа: прогноз погоды на сегодня

В большинстве областей Украины ожидается облачная погода без осадков. На дорогах местами гололедица, температура от 0° до -6°, на высокогорье Карпат до -10°.

Общество • 18 февраля, 05:39 • 39695 просмотра

В Карпатах ударил 22-градусный мороз: показали фото заснеженной вершины

На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -22°С. Наблюдается облачная погода с прояснениями и северо-восточный ветер 6 м/с.

Общество • 17 февраля, 09:17 • 20650 просмотра

Мороз и местами туман: синоптики дали прогноз погоды на 13 февраля

В Украине 13 февраля ожидается сухая погода с туманами и значительными перепадами температур. Ночью до -15° в Карпатах, днем до +5° на западе и в Одесской области.

Общество • 13 февраля, 05:21 • 31878 просмотра

Синоптики рассказали, к какой температуре готовиться до конца недели

В Украине с 7 по 9 февраля ожидается преимущественно сухая погода с температурой ночью до -10°, днем от -4° до +7°. На дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Общество • 6 февраля, 11:03 • 64936 просмотра

Где ожидать снега и гололеда: прогноз погоды на сегодня

В Украине 5 февраля ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег. Температура ночью до -6°, днем до +3°, на дорогах местами гололедица.

Общество • 5 февраля, 06:10 • 39544 просмотра

В Украине в ближайшие дни ожидается гололедица: водителям дали рекомендации

4-6 февраля в юго-восточных, восточных областях и Карпатском регионе ожидается гололедица. ГСЧС предоставляет рекомендации водителям и пешеходам по безопасному поведению на дорогах.

Общество • 3 февраля, 13:53 • 24284 просмотра

Облачно, местами мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на 3 февраля

В Украине 3 февраля ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на юге и юго-востоке. Температура будет колебаться от -5° ночью до +3° днем, на дорогах местами гололедица.

Общество • 3 февраля, 05:34 • 28705 просмотра

Зима возвращается: синоптики дали прогноз на первый день февраля

В Украине ожидается значительное снижение температуры до +3. ..+6 градусов, лишь на юге будет теплее. На большей части территории пройдут дожди, а в Карпатах выпадет снег.

Общество • 1 февраля, 07:19 • 100574 просмотра

Прикарпатье враг ночью атаковал дронами: целью стала критическая инфраструктура, зафиксировано возгорания

Российские беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье, вызвав серию взрывов. На месте возникло возгорание, пострадавших не зафиксировано.

Война • 27 января, 06:19 • 30559 просмотра

Осадки, гололедица и опасный туман: прогноз погоды на сегодня

В Украине 23 января прогнозируют облачную погоду с температурой от -2° до +3°, местами дождь и снег. В западных, Винницкой и Одесской областях ожидается туман с видимостью 300-500 м.

Общество • 23 января, 06:05 • 34286 просмотра

Тенденция к потеплению под конец января есть, но не прогнозируемые ранее "сверхвысокие градусы" - синоптик

В Украине ожидается потепление до +4. ..+9 градусов, на юге до +13 в период 25-30 января. Завтра прогнозируют мокрый снег, туманы и температуру около нуля, днем до +1...+4 градусов.

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Неделя в Украине начинается с тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине 20 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. На севере местами туман, в Карпатах гололедица, температура днем от +2 до +10 градусов.

Общество • 20 января, 05:04 • 35405 просмотра

Антициклон Beate принесет в Украину сухую погоду: что изменится с 16 января

16 января континентальная Европа и Украина окажутся под влиянием антициклона Beate, что принесет сухую погоду без осадков. Температура воздуха повысится до +6°C днем, а 17 января ожидаются дождь и мокрый снег.

Общество • 15 января, 15:33 • 32059 просмотра

Армия рф утром целилась в критическую инфраструктуру на Прикарпатье, ситуация под контролем - ОВА

россия осуществила ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры на Прикарпатье. Благодаря работе ПВО обошлось без пострадавших, ситуация под контролем.

Война • 15 января, 06:51 • 27922 просмотра

В Украине небольшой снег, местами с дождем: синоптики дали прогноз на 15 января

В западных и северных областях Украины прогнозируют небольшой снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура будет колебаться от -2° до +5°, на дорогах местами гололедица.

Общество • 15 января, 05:14 • 34623 просмотра

Холодно и скользко: прогноз погоды на сегодня

В Украине 13 января ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица, температура от -7 до +5 градусов, холоднее всего будет на Львовщине.

Киев • 13 января, 04:43 • 54085 просмотра

Погода в Украине: где сегодня ожидается снег и гололедица на дорогах

В Украине 12 января прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом в западных, северных и центральных областях. Температура будет колебаться от -2° до +6°, на дорогах гололедица.

Общество • 12 января, 05:08 • 39241 просмотра

Где ожидать мокрый снег и гололедицу: синоптики дали прогноз на воскресенье

В западных, северных и центральных областях Украины завтра ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью до -6°, днем от -2° до +6°, на дорогах гололедица.

Общество • 11 января, 11:13 • 37565 просмотра

Мокрый снег, гололедица и метели: прогноз погоды на сегодня

В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки в виде снега и дождя. Температура будет колебаться от -8°C в Карпатах до +10°C на юге, местами возможна гололедица.

Киев • 11 января, 05:06 • 43676 просмотра

В Карпатах значительный риск схождения лавин и действует предупреждение о шторме: туристов призывают не идти в горы

В Карпатах с 9 по 13 января объявлен III уровень лавинной опасности и штормовое предупреждение. На высокогорье Закарпатья опасность достигает IV уровня, туристов призывают воздержаться от походов.

Общество • 10 января, 15:01 • 30007 просмотра

Последний теплый день перед резким похолоданием: прогноз погоды на сегодня

В Украине 10 января прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +4° до +16°, ветер южный с переходом на западный до 12 м/с.

Общество • 10 января, 04:54 • 69808 просмотра

Облачно и тепло: прогноз погоды на сегодня

В Украине 8 января ожидается облачная погода с прояснениями и местными осадками в виде дождя. Температура воздуха днем составит от +3 до +14 градусов, теплее всего будет на юге страны.

Общество • 8 января, 04:52 • 33206 просмотра

Спасатели предупредили о шторме в Карпатах: скорость ветра достигнет 40 м/с

Спасатели предупредили о сильном ветре в Карпатах 6-7 января с порывами до 40 м/с на высокогорье. На Прикарпатье ожидаются порывы до 22 м/с, что может осложнить работу коммунальных служб.

Общество • 6 января, 19:18 • 23385 просмотра

На территории Украины будет относительно прохладно: прогноз погоды на 5 января

В Украине ожидается облачная погода с температурой от -6° до +2°. На большинстве территории без осадков, кроме Карпат и Закарпатья, где возможен небольшой снег.

Общество • 5 января, 06:03 • 42202 просмотра

В Украине ожидаются снег и гололедица: синоптики дали прогноз на 4 января

В Украине 4 января ожидается похолодание со снегом и гололедом, температура от -3° до +2°. На дорогах осложнения движения из-за погодных условий, ветер до 18 м/с.

Общество • 4 января, 05:36 • 72569 просмотра

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Работники Карпатского биосферного заповедника поделились фотографиями заснеженных гор и следов диких животных. Во время обхода территории они также оперативно устранили поваленное дерево с дороги.

Общество • 3 января, 18:29 • 102661 просмотра