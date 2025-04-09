Карпатские горы

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях 21-24 марта ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели призывают быть осторожными и избегать лавиноопасных маршрутов.
Из-за потепления на крышах и деревьях образуются опасные сосульки и скопления снега. Патрульная полиция предоставила рекомендации по безопасности и поведению во время оттепели.
Гидрометцентр прогнозирует среднюю температуру воздуха 1-7°C тепла в марте 2025, что на 1-1,5°C выше нормы. Ожидается 22-42 мм осадков, что меньше нормы, в Карпатах местами до 74 мм.
ГСЧС предупреждает о сильном морозе до -20°C и повышенном риске лавин в Карпатах. Спасатели призывают туристов тщательно готовиться к походам и соблюдать правила безопасности.
В большинстве областей Украины ожидается облачная погода без осадков. На дорогах местами гололедица, температура от 0° до -6°, на высокогорье Карпат до -10°.
На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха опустилась до -22°С. Наблюдается облачная погода с прояснениями и северо-восточный ветер 6 м/с.
В Украине 13 февраля ожидается сухая погода с туманами и значительными перепадами температур. Ночью до -15° в Карпатах, днем до +5° на западе и в Одесской области.
В Украине с 7 по 9 февраля ожидается преимущественно сухая погода с температурой ночью до -10°, днем от -4° до +7°. На дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный 5-10 м/с.
В Украине 5 февраля ожидается облачная погода с прояснениями и местами небольшой снег. Температура ночью до -6°, днем до +3°, на дорогах местами гололедица.
4-6 февраля в юго-восточных, восточных областях и Карпатском регионе ожидается гололедица. ГСЧС предоставляет рекомендации водителям и пешеходам по безопасному поведению на дорогах.
В Украине 3 февраля ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем на юге и юго-востоке. Температура будет колебаться от -5° ночью до +3° днем, на дорогах местами гололедица.
В Украине ожидается значительное снижение температуры до +3. ..+6 градусов, лишь на юге будет теплее. На большей части территории пройдут дожди, а в Карпатах выпадет снег.
Российские беспилотники атаковали объекты критической инфраструктуры на Прикарпатье, вызвав серию взрывов. На месте возникло возгорание, пострадавших не зафиксировано.
В Украине 23 января прогнозируют облачную погоду с температурой от -2° до +3°, местами дождь и снег. В западных, Винницкой и Одесской областях ожидается туман с видимостью 300-500 м.
В Украине ожидается потепление до +4. ..+9 градусов, на юге до +13 в период 25-30 января. Завтра прогнозируют мокрый снег, туманы и температуру около нуля, днем до +1...+4 градусов.
В Украине 20 января прогнозируют облачную погоду с прояснениями без существенных осадков. На севере местами туман, в Карпатах гололедица, температура днем от +2 до +10 градусов.
16 января континентальная Европа и Украина окажутся под влиянием антициклона Beate, что принесет сухую погоду без осадков. Температура воздуха повысится до +6°C днем, а 17 января ожидаются дождь и мокрый снег.
россия осуществила ракетный обстрел объектов критической инфраструктуры на Прикарпатье. Благодаря работе ПВО обошлось без пострадавших, ситуация под контролем.
В западных и северных областях Украины прогнозируют небольшой снег с дождем, на остальной территории без осадков. Температура будет колебаться от -2° до +5°, на дорогах местами гололедица.
В Украине 13 января ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица, температура от -7 до +5 градусов, холоднее всего будет на Львовщине.
В Украине 12 января прогнозируют облачную погоду с небольшим снегом в западных, северных и центральных областях. Температура будет колебаться от -2° до +6°, на дорогах гололедица.
В западных, северных и центральных областях Украины завтра ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью до -6°, днем от -2° до +6°, на дорогах гололедица.
В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями и осадки в виде снега и дождя. Температура будет колебаться от -8°C в Карпатах до +10°C на юге, местами возможна гололедица.
В Карпатах с 9 по 13 января объявлен III уровень лавинной опасности и штормовое предупреждение. На высокогорье Закарпатья опасность достигает IV уровня, туристов призывают воздержаться от походов.
В Украине 10 января прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +4° до +16°, ветер южный с переходом на западный до 12 м/с.
В Украине 8 января ожидается облачная погода с прояснениями и местными осадками в виде дождя. Температура воздуха днем составит от +3 до +14 градусов, теплее всего будет на юге страны.
Спасатели предупредили о сильном ветре в Карпатах 6-7 января с порывами до 40 м/с на высокогорье. На Прикарпатье ожидаются порывы до 22 м/с, что может осложнить работу коммунальных служб.
В Украине ожидается облачная погода с температурой от -6° до +2°. На большинстве территории без осадков, кроме Карпат и Закарпатья, где возможен небольшой снег.
В Украине 4 января ожидается похолодание со снегом и гололедом, температура от -3° до +2°. На дорогах осложнения движения из-за погодных условий, ветер до 18 м/с.
Работники Карпатского биосферного заповедника поделились фотографиями заснеженных гор и следов диких животных. Во время обхода территории они также оперативно устранили поваленное дерево с дороги.