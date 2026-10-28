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Первый снег в Киеве - синоптики дали прогноз

Киев • УНН

 • 1372 просмотра

В Киеве 6 ноября возможны осадки с вероятностью до 90%. Из-за температуры около нуля они могут выпасть в виде снега.

Первый снег в Киеве - синоптики дали прогноз

В Киеве уже на следующей неделе — 6 ноября — возможен первый снег. Вероятность достигнет 85%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в ночные часы температура воздуха в Киеве составит около +1°C. Такой показатель прогнозируют в полночь, в 03:00 и в 06:00. В то же время утром температура повысится до +2°C.

Когда возможны осадки

Самая высокая вероятность осадков прогнозируется в полночь — 90%. В 03:00 она составит 83%, в 06:00 — 76%, а в 09:00 снизится до 70%. К полудню вероятность осадков составит 63%. Из-за температуры, близкой к нулю, осадки могут выпасть в виде снега. Вместе с тем в прогнозе тип осадков отдельно не уточняется.

В Украинском гидрометеорологическом центре при этом отмечают, что прогноз на 6–9-е сутки носит консультативный характер.

Напомним

На горе Пип Иван в Карпатах уже настоящая зима. Спасатели призывают туристов следить за прогнозом и быть осторожными.

Алла Киосак

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