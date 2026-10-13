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На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив сніг

Київ • УНН

 • 1020 перегляди

На вершині Піп Івана випав сніг, хмарно та обмежена видимість. Рятувальники закликають туристів стежити за прогнозом і бути обережними.

На горі Піп Іван вже панує справжня зима - вершину вкрив сніг

Вершину гори Піп Іван вже вкрив сніг, а температура опустилась до -4°С, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили у ДСНС Іван-Франківської області, на календарі осінь, а на горі Піп Іван уже справжня зима. Вершину вкрив сніг, нагадуючи, що в горах погода змінюється дуже швидко.

Станом на 09:10 на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена. Вітер північний 3 м/с, температура повітря -4°С 

- повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

Рятувальники закликали туристів бути обережними, стежити за прогнозом погоди та відповідально планувати походи в гори.

На горі Піп Іван випав перший сніг, температура знизилася до -1°C22.09.26, 10:17 • 4181 перегляд

Антоніна Туманова

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