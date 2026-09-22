На горі Піп Іван випав перший сніг, температура опустилася до -1°C

$44.670.0151.200.04
ukenru
05:01 • 12165 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа у Нью-Йорку розпочнеться о 20:15 за Києвом: що обговорюватимуть
04:58 • 12410 перегляди
Новообрані депутати держдуми рф нібито закликають відвести російські війська з Лиманського напрямку – «АТЕШ»
04:32 • 10607 перегляди
У самарі після атаки горить один із найбільших у регіоні Куйбишевський НПЗ – ASTRAPhoto
04:12 • 11185 перегляди
У Дніпрі після російського удару загинули 2 людини, кількість поранених зросла до 6
01:51 • 13271 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка на Генасамблею ООН, заплановані зустріч із Трампом і підписання Drone DealVideo
22 вересня, 01:18 • 11399 перегляди
Європа розглядає модернізацію українських Ан "Руслан" для військової логістики НАТО
22 вересня, 00:17 • 11943 перегляди
США закуповують українські розвідувальні дрони Raybird на понад $10 млн: чим вони так зацікавили американців
21 вересня, 20:58 • 11443 перегляди
"Агонія системи": на виборах до держдуми рф могли сфальсифікувати кожен третій голос
21 вересня, 22:16 • 9112 перегляди
У Нью-Йорку відкрили новий офіс Ради Європи для посилення механізмів відповідальності рф за агресіюPhoto
21 вересня, 21:55 • 8638 перегляди
ЄС не зміг домовитися про зняття санкцій з російських мільярдерів Усманова та Фрідмана
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
95%
745мм
Популярнi новини
Мег Раян вперше за понад 8 років з'явилася на публіці зі своїм знаменитим синомPhoto21 вересня, 22:05 • 14028 перегляди
росія намагається залякати Європу та змусити її зменшити підтримку України – Стубб21 вересня, 22:56 • 12194 перегляди
росіяни одночасно атакували промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, є поранені22 вересня, 00:00 • 13268 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 9398 перегляди
Макрон і Трамп обговорили припинення ударів України та росії по енергетичних об'єктах02:38 • 12788 перегляди
Публікації
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
Ексклюзив
21 вересня, 17:04 • 35026 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь21 вересня, 16:38 • 37738 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo21 вересня, 14:49 • 36557 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни21 вересня, 13:08 • 38567 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята21 вересня, 13:03 • 35762 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Франція
Іран
Реклама
УНН Lite
Нова книга брата принцеси Діани спровокувала словесну війну з королем ЧарльзомVideo06:39 • 1212 перегляди
Після місяців суперечок злиття Paramount і Warner Bros. на $110 млрд нарешті зрушило з місця22 вересня, 01:07 • 8138 перегляди
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію22 вересня, 00:06 • 9494 перегляди
Зірка "Малкольма в центрі уваги" Френкі Муніз заявив, що "досяг дна" на тлі розлучення21 вересня, 23:05 • 8432 перегляди
Мег Раян вперше за понад 8 років з'явилася на публіці зі своїм знаменитим синомPhoto21 вересня, 22:05 • 14085 перегляди
Актуальне
The Guardian
P-800 Oniks
Іскандер (ОТРК)
Ракетна система С-400
Lockheed Martin F-35 Lightning II

На горі Піп Іван випав перший сніг, температура опустилася до -1°C

Київ • УНН

 • 104 перегляди

На горі Піп Іван зафіксували перший сніг і західний вітер 4 м/с. Рятувальники закликають туристів подбати про теплий одяг і спорядження.

На горі Піп Іван випав перший сніг, температура опустилася до -1°C

На горі Піп Іван вже випав перший сніг, а температура повітря опустилася до -1°C. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає УНН.

Деталі

За даними рятувальників, на горі Піп Іван зафіксували західний вітер швидкістю 4 м/с. Температура повітря становила -1°C.

Через погодні умови рятувальники закликають туристів бути обережними та враховувати температуру та стан погоди під час планування сходження.

Обов’язково подбайте про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Бережіть себе та не переоцінюйте власні сили

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Минулоріч перший сніг на горі Піп Іван Чорногірський було зафіксовано 24 серпня. Температура повітря на вершині становила +1°C.

Алла Кіосак

СуспільствоПогода та довкілля
Сніг в Україні
Івано-Франківська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна