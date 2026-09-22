На горі Піп Іван випав перший сніг, температура опустилася до -1°C

На горі Піп Іван вже випав перший сніг, а температура повітря опустилася до -1°C. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає УНН.

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За даними рятувальників, на горі Піп Іван зафіксували західний вітер швидкістю 4 м/с. Температура повітря становила -1°C.

Через погодні умови рятувальники закликають туристів бути обережними та враховувати температуру та стан погоди під час планування сходження.

Обов’язково подбайте про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. Бережіть себе та не переоцінюйте власні сили - йдеться у дописі.

Нагадаємо

Минулоріч перший сніг на горі Піп Іван Чорногірський було зафіксовано 24 серпня. Температура повітря на вершині становила +1°C.