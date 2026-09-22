На горе Пип Иван выпал первый снег, температура снизилась до -1°C
Киев • УНН
На горе Пип Иван зафиксировали первый снег и западный ветер 4 м/с. Спасатели призывают туристов позаботиться о теплой одежде и снаряжении.
На горе Пип Иван уже выпал первый снег, а температура воздуха опустилась до -1°C. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, на горе Пип Иван зафиксировали западный ветер со скоростью 4 м/с. Температура воздуха составляла -1°C.
Из-за погодных условий спасатели призывают туристов быть осторожными и учитывать температуру и состояние погоды при планировании восхождения.
Обязательно позаботьтесь о теплой одежде, водонепроницаемой обуви и надлежащем снаряжении. Берегите себя и не переоценивайте собственные силы
Напомним
В прошлом году первый снег на горе Пип Иван Черногорский был зафиксирован 24 августа. Температура воздуха на вершине составляла +1°C.