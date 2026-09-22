На горе Пип Иван выпал первый снег, температура снизилась до -1°C

На горе Пип Иван уже выпал первый снег, а температура воздуха опустилась до -1°C. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, на горе Пип Иван зафиксировали западный ветер со скоростью 4 м/с. Температура воздуха составляла -1°C.

Из-за погодных условий спасатели призывают туристов быть осторожными и учитывать температуру и состояние погоды при планировании восхождения.

Обязательно позаботьтесь о теплой одежде, водонепроницаемой обуви и надлежащем снаряжении. Берегите себя и не переоценивайте собственные силы - говорится в сообщении.

Напомним

В прошлом году первый снег на горе Пип Иван Черногорский был зафиксирован 24 августа. Температура воздуха на вершине составляла +1°C.