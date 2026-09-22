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Financial Times

Звезда «Малкольма в центре внимания» Фрэнки Муниз заявил, что «достиг дна» на фоне развода

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Актёр Фрэнки Муниз заявил, что достиг дна после развода с Пейдж Прайс. Пара воспитывает сына и вместе появилась на его футбольном матче.

Звезда «Малкольма в центре внимания» Фрэнки Муниз заявил, что «достиг дна» на фоне развода

Американский актер Фрэнки Муниз, известный по главной роли в сериале "Малкольм в центре внимания", рассказал о сложном периоде в жизни через несколько месяцев после объявления о разводе с Пейдж Прайс. Последние 6 недель 40-летний актер назвал "кошмаром", сообщает Entertainment Weekly, пишет УНН.

Подробности

Муниз рассказал, что в последнее время чувствовал себя так, будто все в его жизни одновременно рушится. Он заявил, что "достиг дна", однако теперь пытается использовать этот период для переосмысления своей жизни и работы над собой.

В июле Муниз и Прайс объявили о разводе после 10 лет отношений. Супруги объяснили, что после периода тайного расставания поняли: их отношения лучше складываются в формате дружбы и совместного воспитания сына.

Жена Муниза опубликовала загадочное сообщение

Вскоре после признания актера Прайс опубликовала в Instagram Stories пост о том, что "жизнь — это вопрос перспективы". Она привела пример, согласно которому для травы зебра является "монстром", а лев — "защитником", однако прямо не объяснила, касалось ли сообщение ее мужа.

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Уже на следующий день Муниз и Прайс вместе появились на футбольном матче своего 5-летнего сына Мауза. Актер опубликовал совместные семейные фотографии, однако о примирении супругов не сообщалось.

В последние годы Муниз значительную часть времени посвящает автоспорту, но в 2026 году также вернулся к роли Малкольма в продолжении культового сериала "Малкольм в центре внимания".

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Степан Гафтко

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