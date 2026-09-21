В ЕС ожидают продления санкций против рф - Сибига объяснил, почему исключение Усманова и Фридмана неприемлемо

В Европейском Союзе 21 сентября ожидается решение о продлении санкций против рф, заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. На этом фоне глава МИД Украины Андрей Сибига еще раз объяснил, почему ограничения против двух российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана должны сохраняться, пишет УНН.

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"Соглашения до сих пор нет, но позднее вечером, вероятно, появится белый дым", — написал Йозвяк в X.

Перед этим он указал, что состоялось еще одно заседание. "Последним могло бы быть исключение Усманова и Фридмана из списка, а затем продление на 36 месяцев (3 года)", — указал Йозвяк.

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Что сказал Сибига

На фоне обсуждений министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался о сохранении Усманова и Фридмана в списках.

"Усманова и Фридмана внесли в список, поскольку они являются частью агрессивного режима россии, который ведет агрессивную войну против Украины. Что изменилось? Ничего. Исключение из списка неприемлемо и будет неправильным сигналом для москвы в то время, когда давление необходимо усилить", — подчеркнул Сибига в X.

"Наоборот, санкции необходимо усилить, расширить отдельные списки и продлить срок их действия с шести до двенадцати месяцев — чтобы было меньше контрпродуктивных идей в угоду российским олигархам", — подчеркнул глава МИД.

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