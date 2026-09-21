В ЕС ожидают продления санкций против рф - Сибига объяснил, почему исключение Усманова и Фридмана неприемлемо

$44.670.0151.200.04
ukenru
14:49 • 9358 просмотра
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo
13:47 • 5550 просмотра
Трамп заявил об утрате рф дизельных мощностей из-за войны и призвал её прекратить - Зеленский отреагировал
13:43 • 13047 просмотра
"Очень плохой знак" — Гончаренко заявил, что нашёл в своей машине "прослушку"Video
12:51 • 21836 просмотра
Лига наций: Венгрия — Украина — старт сборной на турниреPhotoVideo
10:40 • 20559 просмотра
Цены на нефть упали до 11-дневного минимума - что этому способствовало
21 сентября, 08:00 • 33314 просмотра
В ВАКС начался процесс по делу экс-главы Хмельницкой МСЭК КрупыPhoto
21 сентября, 05:18 • 35439 просмотра
рф атаковала Украину 172 дронами с разных направлений - сколько уничтожили
21 сентября, 04:58 • 41450 просмотра
"Единая Россия", вероятно, вновь получит конституционное большинство в Госдуме: что это будет означать для партии Путина
21 сентября, 04:49 • 37207 просмотра
Армия рф не смогла закрепиться возле Доброполья, несмотря на самые высокие темпы атак на фронте, — ISW
21 сентября, 04:41 • 26549 просмотра
Украинцы готовятся к самой тяжелой военной зиме из-за угрозы длительных отключений электричества, отопления и воды — Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
3м/с
92%
744мм
Популярные новости
Одесская область подверглась атаке рф: горели склады сети супермаркетов, Румыния поднимала истребителиPhotoVideo21 сентября, 06:13 • 32128 просмотра
Три переноса за неделю: кто тормозит рассмотрение дела о врачебной халатности врачей Odrex?21 сентября, 08:52 • 36353 просмотра
До 16 часов ожидания: десятки поездов курсируют с задержками на фоне атак рф21 сентября, 09:00 • 20491 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto09:56 • 19765 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны13:08 • 12109 просмотра
публикации
Украинский бронепикап Gyurza-01 разрешили поставлять армии: что может и умеет универсальный автомобильPhotoVideo14:49 • 9388 просмотра
Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны13:08 • 12132 просмотра
21 сентября — Международный день мира: история и значение праздника13:03 • 11823 просмотра
Лига наций: Венгрия — Украина — старт сборной на турниреPhotoVideo12:51 • 21845 просмотра
БЭБ декларирует, что бизнесу важны прозрачность и честность: авиализинг может стать испытанием для Бюро12:47 • 11049 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Хавьер Милей
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Запорожье
Венгрия
Реклама
УНН Lite
"Мой бывший муж — профессиональный аферист": блогер Скальницкая рассказала скандальную правду о разводеVideo15:07 • 892 просмотра
От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит БардоPhoto09:56 • 19796 просмотра
Эд Ширан расплакался на сцене и извинился после скандала с Macklemore21 сентября, 01:05 • 50137 просмотра
Гвинет Пэлтроу рассказала, как им с Крисом Мартином удалось остаться семьёй после разводаPhoto21 сентября, 00:06 • 50319 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси совершили редкий совместный выход на вечеринку Махоумса20 сентября, 23:06 • 53099 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
MIM-104 Patriot
Отопление
Техника

В ЕС ожидают продления санкций против рф - Сибига объяснил, почему исключение Усманова и Фридмана неприемлемо

Киев • УНН

 • 1884 просмотра

21 сентября ЕС ожидает решения о продлении санкций против рф. Сибига призвал не исключать Усманова и Фридмана и усилить ограничения.

В ЕС ожидают продления санкций против рф - Сибига объяснил, почему исключение Усманова и Фридмана неприемлемо

В Европейском Союзе 21 сентября ожидается решение о продлении санкций против рф, заявил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. На этом фоне глава МИД Украины Андрей Сибига еще раз объяснил, почему ограничения против двух российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана должны сохраняться, пишет УНН.

Детали

"Соглашения до сих пор нет, но позднее вечером, вероятно, появится белый дым", — написал Йозвяк в X.

Перед этим он указал, что состоялось еще одно заседание. "Последним могло бы быть исключение Усманова и Фридмана из списка, а затем продление на 36 месяцев (3 года)", — указал Йозвяк.

В ЕС до сих пор не могут согласовать санкции против рф - осложняется требованиями Франции и Люксембурга21.09.26, 11:56 • 3602 просмотра

Что сказал Сибига

На фоне обсуждений министр иностранных дел Украины Андрей Сибига высказался о сохранении Усманова и Фридмана в списках.

"Усманова и Фридмана внесли в список, поскольку они являются частью агрессивного режима россии, который ведет агрессивную войну против Украины. Что изменилось? Ничего. Исключение из списка неприемлемо и будет неправильным сигналом для москвы в то время, когда давление необходимо усилить", — подчеркнул Сибига в X.

"Наоборот, санкции необходимо усилить, расширить отдельные списки и продлить срок их действия с шести до двенадцати месяцев — чтобы было меньше контрпродуктивных идей в угоду российским олигархам", — подчеркнул глава МИД.

ЕС анонсировал новые санкции после выборов в госдуму рф21.09.26, 14:06 • 4390 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Радио Свобода
Европейский Союз