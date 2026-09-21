От балеток до «Камасутры»: в Париже на аукцион выставили личные вещи Брижит Бардо

Личные вещи покойной актрисы Брижит Бардо — от балеток Repetto и бриллиантовых колец до её экземпляра «Камасутры» — в понедельник выставляют на аукционе Drouot в Париже, а вырученные средства направят в её благотворительный фонд защиты животных. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Все вещи привезены из двух домов Бардо в Сен-Тропе и её парижской квартиры, интерьер которой частично воссоздали на выставке.

Каждый предмет, выставленный на продажу, хранит след какой-то встречи, увлечения, момента счастья или этапа её жизни. Они рассказывают историю как женщины, так и легенды - сказал её многолетний секретарь Франк Гийо

Сегодня Бардо считают одной из важнейших женских фигур второй половины XX века. Работая моделью и актрисой с 1950-х годов, она стала символом современной женственности и сексуальной революции, прежде чем впоследствии посвятить себя защите прав животных.

Однако в конце жизни её также критиковали за гомофобные высказывания и неоднократно штрафовали за разжигание расовой вражды.

Наряду с мебелью, одеждой и религиозными статуэтками на продажу выставлены кухонная утварь, кастрюли Le Creuset и зажигалки.

Среди других интересных лотов — механическая пишущая машинка, на которой она печатала свою переписку и автобиографию, ювелирные изделия и классические гитары.

На продажу выставлен её велосипед Peugeot, а также две пары кожаных балеток Repetto. Бывшая профессиональная балерина, Бардо помогла популяризировать бренд Repetto после того, как попросила компанию создать для неё версию обуви для повседневной носки.

Также на аукционе представлена большая коллекция портретов звезды, в том числе эротических.

Большинство лотов имеют стартовую цену до 100 евро (£86), однако ожидается, что торги значительно повысят эти суммы.

Напомним

Французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года в 2025 году. Об этом Фонд Брижит Бардо сообщил 28 декабря.

Похороны актрисы состоялись 7 января в церкви Нотр-Дам-де-л'Ассомпсьон в Сен-Тропе. Церемония транслировалась в порту и на центральной площади Лиса.

Наследство Бардо разделили между её Фондом и её единственным сыном Николя-Жаком Шаррье, который также получит долю от продажи.