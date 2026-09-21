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Университет имени Богомольца "под прицелом" правоохранителей: уже второй проректор получил подозрение

Киев • УНН

 • 21575 просмотра

Проректор Владимир Титыкало стал вторым руководителем НМУ с подозрением по делу о растрате средств.

Университет имени Богомольца "под прицелом" правоохранителей: уже второй проректор получил подозрение

Проректор Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца по экономическим вопросам Владимир Тытыкало стал вторым представителем руководства вуза, которому правоохранители сообщили о подозрении в рамках уголовного производства о хищении средств на ремонте, пишет УНН

В конце июня правоохранители заявили о хищении 15 миллионов гривен во время ремонта фасада и кровли одного из корпусов Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца. Тогда о подозрении сообщили трем людям, которых следователи называют пособниками. 

Согласно материалам дела, в 2021 году во время проведения тендеров создавалась видимость конкуренции между подконтрольными предприятиями. Победителем торгов стала заранее определенная фирма. С ней заключили договор, а стоимость и объемы выполненных работ в документах искусственно завышали. Разницу в деньгах участники сделки перечисляли на подконтрольные компании и обналичивали.

Таким образом, по версии следствия, подозреваемым удалось присвоить более 15 миллионов гривен.

Как стало известно, в августе в рамках этого уголовного производства о подозрении сообщили заместителю ректора по хозяйственным вопросам Юрию Богдану. И вот теперь в поле зрения правоохранителей попал и Владимир Тытыкало. 

Договор подписал ректор, а о подозрении сообщили заместителям

Юрий Богдан подозревается в пособничестве в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. Что касается Тытыкало, то детали его подозрения и роль в схеме пока неизвестны. 

Из судебных документов и собственных источников стало известно, что речь идет о расследовании завышения расходов на ремонте одного из корпусов университета. 

Ректор Юрий Кучин в сентябре 2019 года заключил с ООО "Олстер" договор на капитальный ремонт части кровли с обогревом водостоков и желобов морфологического корпуса на проспекте Победы, 34, в столице. Смету утвердили приказом ректора на 10,9 млн грн с НДС. Контроль за приказом возложили на заместителя ректора по хозяйственным вопросам Богдана.

Однако выполнение работ затягивалось, и было заключено несколько дополнительных договоров о продолжении ремонта. В дополнительных соглашениях стоимость и объем работ не менялись. В то же время, согласно выводам следствия, в актах приемки выполненных строительных работ стоимость и объем были завышены по сравнению с фактическими почти на 2,3 млн грн. По этим актам университет перечислил подрядчику почти 4 млн грн. 

Известно, что самого ректора Юрия Кучина допрашивали по этому делу в качестве свидетеля. 

НАПК выносило предписания Богдану и Тытыкало

В июне 2025 года ректор Кучин получил предписания от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в отношении своих заместителей Богдана и Тытыкало — речь шла о владении ими корпоративными правами в ряде коммерческих структур. Закон предусматривает, что должностное лицо из руководства юридического лица публичного права, которым является государственный университет, после назначения на должность должно передать корпоративные права в управление и уведомить об этом НАПК. Очевидно, этого сделано не было. 

В случае с Богданом в его декларации до 2025 года как "не переданные" значились доля в ООО "Юридическое бюро "Маяк"" и участие в АО "Всеукраинская коллегия защитников". В декларации за 2025 год они уже отсутствуют. Что касается Тытыкало, то в его первой декларации на должности заместителя ректора за 2018 год значилось владение "БК Аудит", а также долями в ООО "Хеликс Мед", "УЦАС", "Эко Мед Груп", а также в частном вузе. В декларации за 2024 год, которой, очевидно, и интересовалось НАЗК, как "не переданные" значились владение "БК Аудит" и доля в "Хеликс Мед". В настоящее время, согласно последней декларации, эти права уже переданы. 

Сам ректор университета Юрий Кучин годами декларирует заработную плату по совместительству от ООО "Капитал" (клиника "Обериг"), ООО "Гармония Красоты" и Медицинского центра "Добробут", первые два медучреждения активно используются университетом как клинические базы. Есть ли здесь нарушение, конфликт интересов — вопрос к НАЗК. Как и вопрос о зарплате, которую получает жена Кучина Екатерина Белка, которая также работает в университете, от АО "Киевмедпрепарат", ООО "Юрия-Фарм", для которых вуз проводил на своей базе исследования препаратов. А также о том, как Кучину удалось в 2023 году приобрести мотоцикл Honda VFR 800 при рыночной стоимости на тот момент более 300 тысяч гривен. 

Добавим 

Государственная аудиторская служба проводит мониторинг закупок услуг по ремонту двух общежитий НМУ имени Богомольца в Киеве. Речь идет об услугах на сумму более 130 млн грн. Ранее УНН писал о возможном завышении стоимости выполненных работ на этих и других тендерах университета, где победу одерживала компания "Грин Трейдинг". 

Евгений Царенко

Обществопубликации
НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции)
Всемирный банк
Киев