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Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру

Київ • УНН

 • 14504 перегляди

Проректор Володимир Титикало став другим керівником НМУ з підозрою у справі про розтрату коштів.

Університет імені Богомольця "під прицілом" правоохоронців: уже другий проректор отримав підозру

Проректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з економічних питань Володимир Титикало став другим представником керівництва вишу, який отримав підозру від правоохоронців у межах кримінального провадження про розкрадання коштів на ремонті, пише УНН

Наприкінці червня правоохоронці заявили про розкрадання 15 мільйонів гривень під час ремонту фасаду та покрівлі одного з корпусів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Тоді підозри вручили трьом людям, яких слідчі називають пособниками. 

За матеріалами справи, у 2021 році під час проведення тендерів створювалася видимість конкуренції між підконтрольними підприємствами. Переможцем торгів стала заздалегідь визначена фірма. З нею уклали договір, а вартість та обсяги виконаних робіт у документах штучно завищували. Різницю грошей учасники оборудки перераховували на підконтрольні компанії і виводили у готівку.

У такий спосіб, за версією слідства, підозрюваним вдалося присвоїти понад 15 мільйонів гривень.

Як стало відомо, у серпні у межах цього кримінального провадження отримав підозру заступник ректора з господарських питань Юрій Богдан. І ось тепер у поле зору правоохоронців потрапив і Володимир Титикало. 

Договір підписав ректор, а підозри отримали заступники

Юрій Богдан підозрюється у пособництві в розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Щодо Титикала, то деталі його підозри і роль у схемі поки невідомі. 

З судових документів та власних джерел стало відомо, що йдеться про розслідування завищення витрат на ремонті одного з корпусів університету. 

Ректор Юрій Кучин у вересні 2019 року уклав із ТОВ "Олстер" договір на капітальний ремонт частини покрівлі з обігрівом водостоків і жолобів морфологічного корпусу на проспекті Перемоги, 34, у столиці. Кошторис затвердили наказом ректора на 10,9 млн грн з ПДВ. Контроль за наказом поклали на заступника ректора з господарства Богдана.

Однак виконання робіт затягувалося, і було укладено декілька додаткових договорів про продовження ремонту. У додаткових угодах вартість і обсяг робіт не змінювалися. Водночас, за висновками слідства, в актах приймання виконаних будівельних робіт вартість і обсяг були завищені від фактичних на майже 2,3 млн грн. За цими актами університет переказав підряднику майже 4 млн грн. 

Відомо, що самого ректора Юрія Кучина допитували у цій справі як свідка. 

НАЗК виносило приписи на Богдана і Титикала

У червні 2025 року ректор Кучин отримав приписи від Національного агентства із запобігання корупції щодо своїх заступників Богдана і Титикала – ішлося про володіння ними корпоративними правами у низці комерційних структур. Закон передбачає, що посадовець з керівництва юридичної особи публічного права, а такою є державний університет, має після призначення на посаду передати корпоративні права в управління і повідомити про це НАЗК. Вочевидь цього зроблено не було. 

У випадку Богдана, у його декларації до 2025 року як "не передані" значилися частка у ТОВ "Юридичне бюро "Маяк"" та участь в АО "Всеукраїнська колегія захисників". У декларації за 2025 рік вони вже відсутні. Щодо Титикала, то в його першій декларації на посаді заступника ректора за 2018 рік значилися володіння "БК Аудит", також частками в ТОВ "Хелікс Мед", "УЦАС", "Еко Мед Груп", а також у приватному виші. У декларації за 2024 рік, якою вочевидь і цікавилось НАЗК, "не переданими" значилося володіння "БК Аудит" та часткою у "Хелікс Мед". Наразі, відповідно до останньої декларації, ці права вже передані. 

Сам ректор університету Юрій Кучин роками декларує заробітну плату за сумісництвом від ТОВ "Капітал" (клініка "Оберіг"), ТОВ "Гармонія Краси" та Медичного центру "Добробут", перші два медзаклади активно використовуються університетом як клінічні бази. Чи є тут порушення, конфлікт інтересів – запитання до НАЗК. Як і запитання про зарплату, яку отримує дружина Кучина Катерина Бєлка, яка також працює в університеті, від АО "Київмедпрепарат", ТОВ "Юрія-Фарм", для яких виш проводив на своїй базі дослідження препаратів. А також те. як Кучину вдалося у 2023 році придбати мотоцикл Honda VFR 800 при ринковій вартості на той час у понад 300 тисяч гривень. 

Додамо 

Державна аудиторська служба проводить моніторинг закупівель послуг з ремонту двох гуртожитків НМУ Богомольця у Києві. Ідеться про послуги на суму понад 130 млн грн. Раніше УНН писав про можливе завищення вартості виконаних робіт на цих та інших тендерах університету, де перемогу отримувала компанія "Грін Трейдінг". 

Євген Царенко

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